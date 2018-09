Em entrevista, Wilson Lima promete aliar inovação à saúde e segurança

Wilson Lima foi sabatinado pelos jornalistas João Gomes e Thiago Botelho, e respondeu perguntas sobre segurança, saúde, infraestrutura e educação | Foto: Diego Peres/Divulgação

Manaus - Na reta final da corrida eleitoral de 2018, o jornalista Wilson Lima (PSC) foi o primeiro candidato ao governo do Amazonas a ser entrevistado pela equipe do Portal EM TEMPO, na tarde desta quarta-feira (26). Lima, que está em sua primeira disputa, foi sabatinado pelos jornalistas João Gomes e Thiago Botelho, ao vivo pelo Facebook do EM TEMPO, sendo questionado sobre temas como saúde, infraestrutura, segurança pública e educação, além de responder uma pergunta dos internautas.



Wilson deveria ser o segundo a ser sabatinado, por ordem de sorteio, mas acabou sendo o primeiro por causa do não comparecimento do governador e atual candidato à reeleição, Amazonino Mendes (PDT). Mendes seria entrevistado na tarde da última terça-feira (25) pelos jornalistas do EM TEMPO.

Durante a entrevista, com a saúde como primeiro tema abordado, Wilson propôs o uso da telemedicina como solução para grande parte dos problemas do setor no interior do Amazonas, como os exames de alta complexidade. O candidato também afirmou que implantará duas unidades de saúde de alta complexidade em Tefé e Parintins, além de ampliar a participação do Governo na saúde em outros municípios.

Lima afirmou que modernizará todo o sistema de saúde do estado, e empregará tecnologia na segurança pública do Amazonas | Foto: Diego Peres/Divulgação

"Com a telemedicina, as pessoas poderão fazer um exame de mamografia em Eirunepé, por exemplo, e um especialista analisar em tempo real aqui no Hospital Francisca Mendes, em Manaus, e já dar o diagnóstico, sem a necessidade de o paciente se deslocar para a capital. Em São Gabriel da Cachoeira, nós vamos ampliar a participação do estado no hospital que é administrado pelo Exército", afirma.

Wilson também ressaltou que, se eleito, vai propor ao Governo Federal que reative o programa Amazônia Conectada, conduzido pelo Exército Brasileiro. "Esse programa leva cabos subaquáticos de fibra ótica, para que 52 municípios do AM estejam conectados. Em Coari, por exemplo já tem o cabo de fibra ótica, bastando apenas ser liberada a Internet", salienta.



Tecnologia

O candidato prometeu empregar tecnologia pesada em dois setores, caso seja eleito: saúde e segurança pública. Na área da saúde, o jornalista prometeu a informatização e a modernização de todo o sistema de saúde do Amazonas, uma vez que, segundo ele, não existe hoje um controle informatizado da saúde no Estado.

"Não existe controle de equipamentos quebrados, de falta de materiais, e do que sai das unidades hospitalares, justamente porque não há Intranet. Com isso, as secretarias não se comunicam. Enquanto a modernização não acontece, o cidadão continua penando e gente continua morrendo esperando atendimento", afirma.

Já na área de segurança pública, Wilson destacou que pretende inovar ao implantar o monitoramento inteligente para leituras de placas de veículos, cobrindo toda a cidade de Manaus, tanto na saída da cidade como nos principais pontos da capital. "Todas as vezes que um carro é roubado, ele vai ter que passar por um desses pontos. O sistema emitirá um alerta, e a Polícia vai e faz a abordagem", completa.





BR-319



Outro ponto abordado na entrevista foi a questão da infraestrutura, e em especial, a rodovia federal BR-319, que interliga Amazonas e Rondônia e ainda carece de pavimentação. Wilson Lima prometeu colocar o peso do governo do Amazonas para que a situação seja resolvida, além de alianças com outros governos estaduais e bancadas na Câmara dos Deputado e no Senado Federal.

"A BR-319 é uma estrada-parque, e como tal, tem limite de peso. Se regras como essa forem cumpridas, nós conseguiremos fazer com que essa história saia do papel e a rodovia seja pavimentada. Não estamos falando de abrir uma estrada, e sim de recuperar e dar manutenção. Eu vejo a BR não apenas como um vetor de desenvolvimento econômico, mas também como um fator social, para beneficiar quem vive ao longo dela", ressaltou o jornalista.

Cidade Universitária

Wilson também foi questionado sobre as obras da Cidade Universitária, localizada na rodovia estadual AM-070. Segundo ele, a obra foi iniciada sem consultar a comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), principal interessada na construção. "Foi um investimento alto, com a desapropriação de populações tradicionais. Hoje a obra está lá, abandonada e saqueada", afirmou.

O jornalista prometeu discutir com a comunidade acadêmica da UEA o que, de fato, é prioridade para a instituição. "Vamos sentar e discutir o que podemos fazer com aquela área. Se vamos construir laboratórios, se vamos implantar cursos naquela área, ou se vamos realocar recursos para outras obras da Universidade que estão paralisadas. Mas, no momento, a prioridade é o diálogo com a comunidade da instituição", salientou.

Consultoria americana

Na segurança pública, Wilson Lima afirmou que não precisaria de consultoria internacional para melhorar a segurança pública, em alusão à consultoria da empresa Giuliani Security & Safety, do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, contratada pelo governador Amazonino Mendes. "Eu não contrataria essa consultoria, porque ninguém entende mais de segurança pública do que os nossos profissionais. A Polícia Mliitar, a Polícia Civil e os nossos investigadores estão no front e entendem mais do que ninguém desse assunto", explicou.

O jornalista, no entanto, salientou que não ignorará os estudos feitos pela empresa norte-americana. "Não serei irresponsável, a ponto de ignorar os estudos que já foram feitos sobre essa questão. Vou aproveitar o que ficar dessa consultoria, porque foi um serviço contratado, e precisamos saber o que ficou de legado", finalizou.

Entrevistas

O próximo candidato a ser entrevistado pelo Portal EM TEMPO é Nindberg Barbosa, o Berg da UGT (PSOL). Berg será sabatinado nesta quinta-feira (27), também ás 15h, ao vivo pelo Facebook do EM TEMPO, pelos jornalistas João Gomes e Lucas Vítor Sena.

