Pode isso? Amazonino faz 'comício' para educadores no Amazonas

Reportagem da TV EM TEMPO | Autor: TV EM TEMPO

Manaus - Em mais uma demonstração de uso da máquina pública, o candidato ao governo Amazonino Mendes (PDT) realizou um verdadeiro "comício" para professores na noite desta quinta-feira (26). Com desculpa de "reunião com gestores da educação", Amazonino fez lotar a casa de festas Copacabana, localizada na avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus, com aproximadamente 5 mil profissionais da educação.

O "comício" contou com a participação de nomes como a vice da chapa, Rebecca Garcia (PP), o candidato ao Senado pela coligação “Eu voto no Amazonas”, Alfredo Nascimento (PR), e candidatos a deputados como Gedeão Amorim (MDB) e Dermilson Chagas (PEN).

Também presente, o titular de Seduc, Lourenço Braga, fez questão de antecipar a fala de Amazonino enaltecendo as últimas ordens do mandatário que beneficiam e vão beneficiar os profissionais da educação, como não encerrar contratos de professores até o fim deste ano e conceder o abono salarial completando o uso de 80% dos recursos do Fundeb (Fundo Nacional da Educação Básica).

Amazonino e correligionários se utilizam da máquina pública para campanha política | Foto: Divulgação

O chefe de cerimônia elencou seguidamente todos os atos de Amazonino que beneficiaram os professores, como cumprimento da data base com resgate do índice de 2014, 2015, 2016 e 2017.



“Reajustamento em 90% do auxílio alimentação, promoção de 3,5 mil professores e pedagoga, quatro mestrados com a Ufam curso de especialização com a UEA... tudo isso que nosso governador fez em apenas 11 meses para os educadores, que ela não fala, ele faz”, disse o orador.

Alfredo Nascimento pede votos

Alfredo Nascimento, após um longo discurso, pediu explicitamente que todo os presentes pedissem voto pelo aplicativo de conversas WhatsApp. "Tenho certeza que todos vocês aqui têm um celular e que cada um tem pelo menos 100 pessoas na lista de contatos. Se cada um enviar uma mensagem pedindo voto para o 12 e para o 222 teremos 1 milhão de pessoas vendo. Eu preciso de vocês, o Amazonino precisa de vocês", disse Nascimento.

Candidata a vice Rebecca Garcia esteve ao lado de Amazonino | Foto: Divulgação

Rebeca Garcia



Em um discurso mais ameno, Rebecca Garcia enalteceu a figura de Amazonino, como uma mudança em andamento, que teria começado há 15 anos. Rebecca evidenciou a dura rotina dos profissionais da educação, logo em seus cumprimentos. "Quero muito agradecer a presença de todos e todas que após um longo dia de trabalho se dispuseram a vir aqui", disse.



Amazonino Mendes

Como último a se pronunciar, Amazonino fez questão de falar bem de si mesmo, citando suas gestões passadas e de forma velada falou sobre voto. "O voto é livre, cada um escolhe quem quer, mas saibam que um voto é como um tijolo, ele pode ser firme ou fraco" disse.

A casa de festas Copacabana ficou completamente lotada de educadores | Foto: Joandres Xavier

O candidato do PDT, em seu discurso, tratou de unir os profissionais da educação a sua própria figura, dizendo que tem sofrido calúnias e difamações. "Isso só comprometeu a relação sagrada que precisa existir entre o governante e o educador. Juntos podemos traduzir essa liberdade de emancipação que o pais tanto sonha. Lá atrás, quando o professor era o mais injustiçado em toda nação, eu criei o piso salarial, sem ninguém me pedir e pressionar. Paguei para vocês o que não pagaram em 2015, 2016 e 2017. Essa relação que eu tenho com o professor é da minha alma, é do meu espírito, ninguém tira", completou.

Amazonino encerrou o discurso e o comício enaltecendo a figura de sua vice Rebecca Garcia e do seu candidato ao Senado, Alfredo Nascimento, em quem disse que vai votar. Com bandeiras e camisetas de candidatos, uma multidão de educadores cortejou Amazonino até a saída da casa de festa.

Milhares de professora compareceram ao showmício orquestrado pelo governador | Foto: Divulgação

Você vai ver o que é bom



No grande "showmício", que foi chamado de “Grande encontro da Educação”, como circulava nas redes sociais, a concentração de carros invadiu a Estrada do Turismo. O que se via era um grande engarrafamento de veículos e centenas de carros estacionados em via pública. A fileira de carros chegava até o Restaurante Lenhador, com a Polícia Militar a postos para atender qualquer eventualidade.

No palco, o animador repetia frases de campanha: "Com Amazonino, vai voltar ao que era antes".

