Nejmi Aziz propõe volta de programas sociais para Zona Norte e Leste

Manaus - A retomada de programas de suporte à política de segurança pública e combate à violência como "Galera Nota 10" e "Jovem Cidadão" foram alguns dos assuntos apresentados pela candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) junto aos moradores dos bairros Nova Vitória e São José II (Zona Leste) e comunidade Gustavo Nascimento (Zona Norte).

Nejmi também tratou das parcerias com igrejas para o desenvolvimento de atividades esportivas aos jovens e adultos. As reuniões aconteceram nesta quarta-feira (26) com a participação de mais de mil pessoas que aderiram à candidatura de Nejmi para deputada estadual e de Omar Aziz (PSD), candidato ao Governo do Amazonas.

"O que mais temos visto são jovens e famílias que sentem falta de programas e projetos que cuidavam das pessoas. Quando o Omar foi governador existia o Galera Nota 10 que alcançava muitos jovens que estavam ociosos e sujeitos à criminalidade. E hoje não tem nada voltado para esse apoio. Eu, se eleita, vou defender e propor leis para ampliar a política estadual de esportes para avançarmos com grandes projetos", ressaltou a candidata.

A proposta de utilização de espaços das igrejas de diversas denominações para a realização de projetos de inclusão social é outra importante ação do candidato Omar Aziz. A proposta foi bem recebida pelos moradores das localidades que reivindicam a presença de espaços com essa finalidade.

"Temos espaços abandonados aqui no bairro. Acho que se pode melhorar quando se tem propostas como essas que venham somar para nossa vidas", disse o auxiliar de serviços gerais, Paulo Moura, morador do São José II.

Pessoas com deficiência - Outro assunto discutido foi em relação à programas voltados para pessoas com deficiência. Na Gestão Omar Aziz, foi criada uma secretaria específica para o segmento, com ações eficazes para atender à demanda existente no Estado.

A dona de casa Maria do Socorro, 46, tem um filho cadeirante e relata que muitos benefícios foram suspensos, o que acarretou em vários problemas para a vida do filho. "Não estamos tendo há muito tempo suporte para dar ao menos um pouco de dignidade para meu filho. Fraldas não recebemos mais e os atendimentos para coisas básicas foram suspensos", contou ela que mora na comunidade Gustavo Nascimento.

Nejmi Aziz comentou que irá trabalhar para fortalecer os programas direcionados para essas famílias e atuar, caso eleita, para fazer retornar ações essenciais para as pessoas com deficiência.

*Com informações da assessoria.

