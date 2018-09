Nejmi Aziz destaca ampliação da rede de proteção da saúde às famílias

Manaus - Em reunião com os moradores de três zonas da capital, nesta quinta-feira (27), a candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) destacou a ampliação da rede de proteção às famílias voltadas para saúde e inclusão social. Nejmi Aziz esteve nos bairros de Educandos e Santo Antônio e Cidadão 10, zona oeste, Conjunto Viver Melhor 4, zona norte, e Outro Verde, zona leste.



"Nosso Estado precisa ser reconstruído. Não é só falta de moradia e segurança que afligem as pessoas. Mas faltam programas e projetos que garantem dignidade para as famílias que precisam de atendimentos médicos. Nosso estado está em declínio porque tiraram muitos programas que ajudavam as famílias a terem dignidade. Mas vou trabalhar para essa qualidade de vida e respeito voltem, caso eleita", destacou a candidata que, pontuou também as propostas do candidato ao governo do Estado, Omar Aziz (PSD).

Em bairros como Cidadão 10, a maior reivindicação é sobre fortalecimento da estrutura de saúde. A candidata reforçou que esse trabalho é uma das prioridades do candidato Omar Aziz para a capital e os municípios, bem como de sua atuação no legislativo estadual, se for eleita.

A candidata também enfatizou propostas como os projetos de humanização nos bairros como plantio de árvores, retorno da entrega de fardamentos escolares, para alunos da rede pública de ensino, mutirões noturnos de saúde para reduzir as filas de espera e implantação de hemonúcleos do Hemoam nas unidades de saúde regionais.

*Agenda*- A candidata percorre nesta sexta-feira (28) os bairros do Campo Dourado, Colônia Terra Nova, Residencial Viver Melhor, João Paulo e Coroado.

