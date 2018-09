Moradores da zona Norte recebem propostas de Nejmi e Omar Aziz

Manaus - O fortalecimento de projetos e programas voltados para área da moradia, saúde e educação foram bem recebidos pelos moradores dos bairros Campo Dourado e Colônia Terra Nova e adjacências, na zona Norte de Manaus, na noite desta sexta-feira (28), durante reuniões da candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD). As famílias que marcaram presença aprovaram as propostas que geraram boas expectativas para o futuro do Amazonas.

"Muitos políticos só prometeram vir aqui no bairro falar com a gente, mas não vieram, e a Nejmi veio e conversou bastante conosco. Eu gosto de gente assim e minha família apoia total tanto ela quanto o Omar", disse a autônoma Alciele Tavares, de 34 anos, que mora no bairro Campo Dourado.

Assim como Alcilene, a dona de casa Maria Nete de Oliveira, de 61 anos, afirma que sempre apoiou o trabalho do candidato ao governo, Omar Aziz (PSD). "Eu conheço o Omar desde quando era vereador e sempre gostei do trabalho dele. Nosso Estado foi bem quando ele estava no comando e creio que ele voltando as coisas vão melhorar", comentou a dona de casa que mora no bairro Colônia Terra Nova.

Intensidade

Ao reunir com os moradores, Nejmi Aziz enfatizou também das propostas direcionadas para o fortalecimento dos Conselhos Tutelares nos bairros e da segurança com o Ronda Total. Ela comentou que irá intensificar seis compromissos em novos bairros da capital.

"Vamos estar intensificando todos os dias o diálogo com as famílias para apresentar nossa a propostas. Sempre defendi as famílias e me envolvi com as causas sociais. E, se eleita, vou fazer muito mais", ressaltou a candidata.

Agenda

A candidata Nejmi Aziz vai iniciar seus compromissos neste sábado (29) com uma entrevista em uma emissora de rádio local e depois vai percorrer oito comunidades e bairros das zonas Leste, Norte, Oeste e Centro-Sul da capital para apresentar suas propostas.

