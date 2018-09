Em Manaus, Haddad promete investimentos para a Zona Franca

Manaus - Em discurso para multidão de apoiadores no Largo São Sebastião, no Centro de Manaus, o candidato à Presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, afirmou que visa transformar a Zona Franca de Manaus (ZFM) em um modelo atrativo para o mercado internacional. O presidenciável chegou à capital na manhã deste sábado (29) e foi recebido sob gritos de ‘Lula inocente, Haddad presidente’ por militantes, ativistas sociais e candidatos da coligação ‘O Povo Feliz do Novo’, formada entre PT e PCdoB.

“Vou transformar o Amazonas com a implementação de indústrias de LED e fabricação de painéis solares”, afirmou. Haddad afirmou ainda que, além da prorrogação do modelo, é preciso garantir a continuidade da geração de empregos na ZFM.

Professor universitário e ex-ministro da Educação, o candidato ressaltou a importância do acesso à educação em municípios do interior e prometeu ampliar a rede de ensino nos municípios do Amazonas com a construção de novas universidades e institutos federais. Ele garantiu também que dará continuidade aos trabalhos e projetos iniciado pelo ex-presidente Lula.

Haddad atrai a maior parcela dos eleitores na Região Norte, segundo pesquisa Datafolha | Foto: Márcio Melo

Presença feminina

Haddad veio a Manaus acompanhado da esposa, Ana Estela Haddad. No palanque, ao lado da senadora Vanessa Grazziotin e da candidata ao governo do Amazonas, Lúcia Antony (PCdoB), Haddad destacou a importância de aumentar a participação feminina no parlamento. “É de extrema importância que elas ocupem espaços de poder. Elas estão sub-representadas no Senado e Câmara dos Deputados”, disse.

Essa foi a primeira visita de Fernando Haddad à capital do Amazonas, após ser anunciado candidato à Presidência. Ele caminhou pelas ruas do Centro de Manaus num trajeto iniciado na avenida Sete de Setembro e finalizado no Largo São Sebastião, onde discursou para a pessoas presentes.

Haddad dispara no Nordeste

As simulações de segundo turno para as eleições presidenciais deste ano revelam a disparada do candidato do PT na Região Nordeste do país. Segundo números da pesquisa do Datafolha divulgadas neste sábado (29), Haddad tem 62% da preferência do eleitorado na região, enquanto o candidato Jair Bolsonaro (PSL) concentra 24% do eleitorado. A comparação de dados com a pesquisa anterior revela que Haddad cresceu dez pontos em uma semana.

Para o segundo turno no país, o petista tem a preferência de 45%, enquanto Bolsonaro atrai 39% do eleitorado.

De acordo com a pesquisa, Bolsonaro tem a preferência nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto Haddad também atrai a maior parcela dos eleitores na Região Norte, onde o segundo turno projeta 50% para Haddad e 38% para Bolsonaro.

O presidenciável chegou à capital na manhã deste sábado (29) | Foto: Márcio Melo

