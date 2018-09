Ato pró-Bolsonaro reúne milhares de pessoas na Ponta Negra em Manaus

Manaus - Milhares de pessoas se reuniram em um ato em apoio ao deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) na manhã deste domingo (30), na Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A manifestação, que também acontece em várias outras cidades do Brasil, é considerada uma resposta ao ato "#EleNão", realizado no último sábado (29), no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, e em outros lugares do país.

A manifestação a favor do candidato resultou de uma carreata, que saiu do Olímpico Clube, na Zona Centro-Sul de Manaus, para o principal ponto turístico da capital. Na Ponta Negra, os participantes do ato estavam levando cartazes e banners de apoio ao candidato, além de estarem vestidos com as cores verde e amarela e com camisas escrito "Bolsonaro Presidente".

Segundo a organização do evento, cinco mil pessoas participaram do ato em favor do presidenciável. Informações da 19ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom/PM), deram conta de 2.800 pessoas no local, e mais de 1.200 veículos estacionados, provenientes da carreata. Na Ponta Negra, ainda se pôde ver paraquedistas aterrissando com bandeiras a favor do candidato.

A esteticista Marlene Lima, de 56 anos, foi uma das pessoas que participou do movimento. Para ela, o presidenciável é o único que pode trazer esperança ao país. "Não estamos dizendo que ele é o cara. Longe disso. Mas no cenário atual, ele é o único que nós vemos com bons olhos que pode trazer alguma mudança", afirma.

Um paraquedista ainda aterrissou na Praia, levando uma bandeira de apoio ao candidato. | Foto: Divulgação

Ato nacional



O ato a favor de Jair Bolsonaro aconteceu em 19 capitais no Brasil, como Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG), e outras grandes cidades, como Niterói (RJ) e Campina Grande (PB). Na capital federal, a concentração foi na Esplanada dos Ministérios, e em São Paulo (SP), na Avenida Paulista. Já em Manaus, no Largo de São Sebastião, outro grupo realizou um ato a favor do candidato, na manhã do último sábado (30).

Capitão da reserva e deputado federal por sete mandatos, Bolsonaro vinha liderando as recentes pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno. Hoje, pela primeira vez, o candidato aparece tecnicamente empatado com o presidenciável do PT, Fernando Haddad, conforme os resultados da pesquisa do instituto MDA encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

A esteticista Marlene Lima, junto com as amigas, esteve no ato de apoio a Bolsonaro na Ponta Negra, neste domingo | Foto: Divulgação

O levantamento divulgado neste domingo (30) mostra Bolsonaro com 28,2% das intenções de voto e Haddad com 25,2% da preferência dos entrevistados. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Considerando essa margem, Bolsonaro pode ter entre 26% e 30,4%. Já Haddad pode ter entre 23% e 27,4%

