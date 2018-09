Omar vai construir hospital com 150 leitos e duplicar AM-010

Manaus - O senador e candidato a governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), vai duplicar a AM-010 e construir um hospital com 150 leitos no município de Itacoatiara (distante 270 quilômetros de Manaus). A afirmação foi feita durante visita ao município na manhã deste domingo (30).



"Vou construir um hospital com 150 leitos aqui em Itacoatiara. Um hospital regional que vai atender a região toda. Eu comecei e vou concluir, no ano que vem, a estrada que liga Manaus a Manacapuru. Farei o mesmo aqui para Itacoatiara. Em 2019, eu já sei onde buscar o dinheiro, eu vou duplicar a AM-010", afirmou Aziz.

Omar ressaltou que para desenvolver o município e otimizar o escoamento da produção é necessário a recuperação da estrada que hoje está esburacada e causando danos às vidas de quem trafega nessa região.

Ele também falou sobre o Ronda Total que atuará no combate à violência de forma repressiva e preventiva, que será implantado na capital e no interior. Além da segurança, Aziz falou também sobre o programa Primeiro Passo que dará oportunidades aos jovens em busca do primeiro emprego. Serão 20 mil novas oportunidades durante os próximos quatro anos.

A visita a Itacoatiara faz parte de uma série de ações da campanha em municípios próximos a região metropolitana de Manaus. No sábado (29), Aziz foi a Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Manacapuru.

Em Itacoatiara o senador participou de uma carreata e depois se reuniu com lideranças, além de entrevista em rádio local. As ações foram acompanhadas por candidatos aos cargos de deputado estadual, federal e do candidato ao senado pela coligação 'Amazonas com Segurança', Plínio Valério (PSDB).

"Eu acredito que ele vai cumprir o que ele falou. Eu acredito nele e no trabalho dele porque ele já prometeu outras coisas e cumpriu", disse a morada de Itacoatiara, Edivânia Oliveira Ferreira.

