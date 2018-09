Vanessa ganha direito de resposta nos programas de Plínio Valério

Manaus - O juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Augusto de Salles, concedeu neste domingo (30), direito de reposta à senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) nos programas eleitorais de segunda (1º) e quarta (3), os dois últimos, do candidato Plínio Valério (PSDB).

O magistrado considerou que o tucano fez afirmação inverídica ao tentar induzir o eleitor de que a candidata responde a processo e que pretende se eleger para fugir da Justiça.

“O candidato Plínio Valério mentiu ao dizer que a senadora Vanessa queria ficar no Senado para se proteger de processos. Ela não responde a nenhum processo criminal em nenhuma instância”, disse o advogado da senadora, Yuri Evanovich.

Segundo ele, não havendo nenhum processo contra ela, a propaganda é caluniosa, “inclusive abrindo a possibilidade de processo por danos morais contra o vereador”.

Além dos programas eleitorais, Yuri Evanovich explicou que o direito de respostas será dado no mesmo número de inserções comerciais nas quais o candidato mentiu.

Campanha

A senadora Vanessa fez campanha neste domingo (30) no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Ela participou de uma carreata pelas principais ruas do bairro e desceu do carro por várias vezes para cumprimentar os moradores.

