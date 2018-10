Nejmi Aziz destaca retorno de ações sociais para famílias amazonenses

Manaus - Os compromissos de campanha da candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) iniciaram nesta segunda-feira (1º) com reuniões nos bairros Tancredo Neves, Grande Vitória, Lírio do Vale 2 e Alvorada 2. Além dos assuntos como moradia, segurança e saúde, a candidata também tratou sobre a importância de potencializar as campanhas nacionais que desenvolvem a temática da proteção.

Nesta segunda teve início a campanha de "Outubro Rosa", que tem o objetivo de sensibilizar a população para os cuidados e prevenção ao cânceres de mama e de colo uterino, que registra a maior incidência e mortalidade entre as mulheres do Estado. Na Gestão de Omar Aziz, Nejmi atuou de maneira intensa nas mobilizações da campanha no Estado, que foi o primeiro do país a oferece, gratuitamente, a vacina contra o HPV, na rede pública de saúde.

"Em minhas propostas está a defesa junto ao Executivo de ações efetivas para campanhas importantes e que precisam de medidas urgentes para reduzir os índices de casos de doenças, como câncer de mama e colo uterino. Enquanto fui primeira-dama trabalhei para que existissem ações em todo o Estado. Além disso, quando Omar governou fez um governo humano e implementou a vacina contra o HPV, de forma gratuita e criou centro de reabilitação para dependentes químicos. E são propostas assim que as famílias precisam para cuidar do seu futuro", ressaltou.

Apoio

No bairro Tancredo Neves, a candidata foi recebida com muitos aplausos em reconhecimento ao seu trabalho social na localidade. Na época em que foi presidente do Fundo de Promoção Social (FPS), na Gestão Omar Aziz, Nejmi apoiou o trabalho da Associação Missionária de Apoio e Resgate com um micro-ônibus com capacidade para 22 lugares. O transporte ajudou a instituição nas atividades recreativas e de inclusão social de jovens do bairro.

Propostas

Nos bairros do Grande Vitória, Lírio do Vale 2 e Alvorada 2 as famílias puderam conhecer também sobre as propostas do candidato ao governo do Estado, Omar Aziz (PSD). Programas como o Ronda Total, Viver Melhor Habitação, criação de novas escolas de tempo e construção de moradias em parceria com o governo federal foram destacados pela candidata.

