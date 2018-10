STF libera Amazonas de decisão que cancelava títulos sem biometria

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O Amazonas ficou livre da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de efetuar o cancelamento dos títulos de eleitores de quem não fez a biometria. Cerca de 16% do eleitorado no Amazonas não tem cadastro biométrico.



Mais de 3 milhões de títulos no Brasil devem ser cancelados por uma decisão do (STF). São pessoas que não fizeram a revisão eleitoral, incluindo o cadastramento biométrico, mas o amazonas ficou de fora da decisão.

O estado não passa por revisão eleitoral desde 2016. O cadastramento biométrico foi suspenso durante a preparação da eleição suplementar para o governo do amazonas realizada em agosto do ano passado e o procedimento foi reaberto em outubro e novamente suspenso em maio de 2018.

A capital e mais nove municípios da região metropolitana estão com a biometria totalmente implantada. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TRE) apontam que 84,06% dos eleitores estão cadastrados.

A maioria das pessoas que ainda não realizou a biometria, são de municípios distantes, não alcançados pela ação logística do TRE no ano passado na eleição suplementar.

Eleitores sem o cadastro biométrico, vão poder votar, mas da forma antiga, com assinatura e conferência.

Edição para web e publicação: Redação portal

Leia mais:

TRE intensifica fiscalização durante o período eleitoral

A partir de terça (2) eleitores só podem ser presos em casos especiais

Eleições mudam o início do horário de verão no Brasil