Nejmi Aziz diz que retomará projetos para pessoas com deficiência

Manaus - Sempre envolvida com as causas sociais, a candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) vai atuar, caso eleita, para a defesa do retorno de programas e ações direcionados às pessoas com deficiência no Estado. Nejmi, enquanto foi primeira-dama na gestão Omar Aziz, intermediou a construção de casas adaptadas e ações que garantissem a qualidade de vida e dignidade das famílias.

No período em que o candidato ao governo do Estado, Omar Aziz (PSD), esteve no comando do Amazonas, Nejmi ajudou a fazer levantamento das famílias que precisavam de ajuda para se locomover em seus lares e ter uma vida com mais dignidade. No Conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, zona Norte, as famílias foram atendidas pelos programas de habitação feitos em parceria com o governo federal.

"O direito a uma vida digna é o que muitas famílias estão precisando hoje em nosso Estado. Não dá para continuar vendo as pessoas passando por dificuldades. Quando vou aos bairros e vejo uma família com gratidão por esse trabalho, meu coração se enche de alegria e esperança de dias melhores. Mas ainda há muitas famílias precisando e é possível trabalhar para defender esse direito", comentou a candidata que, também, enfatizou sobre as ações da Secretaria Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

"Antes a Seped, que foi criada pelo Omar, atendia as famílias naquilo que precisavam, seja com as entregas de mantimentos básicos, cadeiras de rodas, fraldas e acessórios fundamentais para o cotidiano de uma pessoa com deficiência. Hoje, não se ver mais isso. E não tem como ficarmos vendo isso e não tomarmos providencias. Mas chegou a hora de mudar esse cenário. E, como deputada estadual, vou lutar para que os direitos das pessoas com deficiência sejam garantidos”, finaliza.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nejmi Aziz realiza conjunto de reuniões com moradores da capital