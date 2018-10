Plínio Valério nega voto em Geraldo Alckmin para a Presidência

Manaus - O vereador Plínio Valério (PSDB), candidato ao Senado pela coligação Amazonas com Segurança, negou que vá votar no tucano Geraldo Alckmin para a Presidência da República, conforme foi noticiado no início da noite desta segunda-feira, dia 01 de outubro, e atribuiu aos seus adversários, na disputa por uma das cadeiras da Câmara Alta do Congresso, as notícias veiculadas com o objetivo de desacreditá-lo perante o eleitorado.

Segundo Plínio, desesperados diante da constatação da rejeição popular, seus adversários resolveram apelar e estão usando material antigo com o único propósito de confundir o eleitorado.

“Essa turma não deixa de lado as velhas práticas, tão combatidas pela população, e agora resolveu me atacar usando material ultrapassado”, disse ele.

De acordo com o candidato, no começo da campanha, por uma questão de ética, ele votaria no Alckmin. Mas, agora, a situação é outra, principalmente porque ele se manifestou claramente um inimigo da Zona Franca de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Datafolha: Bolsonaro sobe para 32% e Haddad oscila de 22% para 21%

Convicção de eleitorado de Bolsonaro sobe a 59%; de Haddad fica em 49%

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!