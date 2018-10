Moradores pedem à Nejimi Aziz volta de programas habitacionais

Manaus - Em reunião nas zonas leste e sul de Manaus nesta terça-feira (2), a candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) acolheu as reivindicações dos moradores para o retorno dos programas habitacionais e de segurança. Na época da gestão Omar Aziz, foram construídas mais de 30 mil moradias e implementado o programa Ronda no Bairro.

Atualmente não existe um programa voltado para atender às demandas de moradia e o Estado, principalmente a capital, convive com inúmeros casos de violência. Diante dos moradores, Nejmi Aziz ressaltou que, se eleita, vai defender o retorno dos programas junto ao Executivo Estadual.

A candidata também enfatizou que o candidato ao Governo do Estado, Omar Aziz (PSD) defende a construção de moradias em parceria com o Governo Federal. "Temos que garantir moradia para quem precisa. Não é fácil ver tantas famílias ainda morando em lugares sem a mínima estrutura para acomodar seus filhos. Quando Omar foi governador, ele investiu em construção para dar condições melhores de vida para milhares de famílias que moravam nos igarapés, em casas alugadas. Isso é dar dignidade".

Apelos

O industriário Alcides Oliveira, 54, mora em casa alugada com a esposa e os dois filhos no bairro do Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. Ele sonha em ter sua casa própria para cuidar do futuro dos filhos.

"Penso muito na vida dos meus dois filhos e quero muito que volte esses programas porque vi muitos amigos meus conquistarem e vivem bem, graças a Deus, e já faz tempo que nenhum governante faz isso para o povo".Moradora do bairro de São José, a autônoma Maria do Socorro, 42, afirma que o medo de sair na rua é comum na vizinhança.

"Não vivemos mais a vontade em nosso bairro. Andamos diariamente com medo e, pra completar, não vemos nenhuma ação da polícia. É difícil ver alguém que nunca foi assaltado. Precisamos de algo pra mudar, só isso que queremos".*Agenda* - Nesta quarta-feira (3), a candidata percorre os bairros da zona leste para apresentar suas propostas .

