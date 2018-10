Temas polêmicos e alfinetadas dominam último debate antes do 1º turno

Manaus - A quatro dias para o primeiro turno, os candidatos ao governo do Estado do Amazonas se encontraram pela última vez e expuseram suas propostas sobre temas polêmicos, como reforma trabalhista, BR-319 e segurança pública durante o debate promovido pela Rede Amazônica.

Participaram Amazonino Mendes (PDT), Berg da UGT (Psol), David Almeida (PSB), Lúcia Antony (PCdoB), Omar Aziz (PSD) e Wilson Lima (PSC). Conforme o calendário eleitoral, amanhã (4), será o último dia para que os postulantes sejam entrevistados em emissoras de Rádio e TV.

O assunto que norteou a abertura do primeiro bloco, foi a reforma Trabalhista, que divide opiniões entre a população de todo o país. Sob o assunto, a candidata Lúcia questionou o governador Amazonino sobre o posicionamento dele em relação à possibilidade de a iniciativa privada assumir funções na gestão pública.

Ao responder, o pedetista indicou que a alteração na legislação é um tema indefinido. “Eu sou totalmente favorável ao trabalhador. No que diz respeito à reforma Trabalhista, nós não temos jurisdição sobre a matéria”, disse. Ao responder, Lúcia informou que a ideia de substituir o servidor pela iniciativa privada não é uma boa ideia. “Esta é uma defesa da política do Temer. Sou contra a reforma trabalhista”, acrescentou. Sobre o assunto, Amazonino concluiu ser a favor de concurso, já que a terceirizado não é uma iniciativa proibida.

Na rodada seguinte, Amazonino questionou Wilson sobre o que são a Lei de responsabilidade Fiscal, Receita Corrente Líquida e Limite Prudencial. Sem dar a definição sobre cada elemento, Wilson se concentrou em destacar sobre o orçamento do Estado. “Temos um orçamento, R$15,8 bilhões e R$17 bilhões já estão empenhados. Se o governo parar de gastar hoje, ainda teria um déficit de R$2 bilhões”, disse.

Insatisfeito com a resposta, Amazonino descreveu, em seguida, que a receita define sobre os repasses obrigatórios, o limite prudencial sobre os gastos pessoais. “Lamentavelmente que você desconhece estes princípios. Governar o Estado não é simples”, disse na tréplica.

No rastro do último embate, Berg perguntou para Omar sobre orçamento e questionou sobre R$ 8 bilhões arrecadados nos últimos dez meses e como aconteceria com investimentos em saúde e segurança. Insinuando sobre a inexperiência de Wilson, Omar afirmou sobre a necessidade de conhecer as finanças do Estado.

“Temos que direcionar estas políticas para os serviços que vão chegar a população”, afirmou. Para ele, o setor primário, com recurso aprovado pela Assembleia, é uma atividade para gerar emprego para interior. “Ter experiência é diferente. Eu construí quase 30 mil casas em 4 anos que fui governador”, explicou.

Ainda sobre o mesmo assunto, Berg citou sobre a necessidade de uma plataforma simples e pratica no portal da Transparência. “Vamos ajustar, para que qualquer pessoa, possa ter acesso. Não podemos pagar uma conta e não ter retorno disso. Precisamos saber onde foi aplicado, afirmou Berg. Para Omar, sem estabilidade financeira, o Estado perde confiabilidade de investimento”, acrescentou.

Quanto à segurança pública, David Almeida questionou Berg sobre a parcela do atual governo sobre participação de homicídios. Ao responder, Berg comentou que no seu plano de governo, há a intenção de contratação de 7 mil policiais.

Outro tema em evidência, foi citado por Omar que questionou de Lúcia sobre iniciativas de políticas públicas para deficientes físicos, a exemplo da Seped, criada por ele.

“Eu considero essa secretaria criada no teu governo, muito importante. As pessoas portadoras de deficiências, têm inteligência e habilidade que precisam ser desenvolvidas. Estas pessoas podem ser produtivas. Dessa forma, eles devem também ter acesso no Polo Industrial de Manaus, e prepara as pessoas para entrar no mercado de trabalho e integrar a sociedade como um tudo. Quero uma sociedade inclusiva, independentemente da posição financeiras”, sinalizou.

O fato do Amazonas ter sido avaliado como o Estado mais pobre do Brasil, motivou a pergunta de Wilson para David, que questionou avaliação sobre este dado. “Precisamos saber direcionar os investimentos, da arrecadação de impostos. O Amazonas gasta 22% e a aplicação é ineficiente. Enquanto falta dipirona, buscopan, enquanto não tem atendimento nos hospitais, o governo investe em torneio de dominó. É preciso dar prioridade a população. E é isso que a população espera de um candidato”, informou.

Já Wilson, disse que um dos princípios é colocar gente honesta para administrar o dinheiro público. Queremos independência para governador. Ninguém vai rezar na trilha de ninguém. Vamos fazer uma nova forma de fazer política”, apostou o candidato.

Leia mais

Eleitores não terão gratuidade dos ônibus no dia da votação

TRE-AM exclui gratuidade do transporte coletivo nas Eleições 2018