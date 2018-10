Campanha de Liliane Araújo ganha força em Manaus

Manaus - Propondo uma política em defesa das mulheres do Amazonas e de luta pelas causas sociais para beneficiar milhares de famílias no Estado, a candidata a deputada estadual e jornalista, Liliane Araújo (PSD), tem ganhado a confiança da população à sua campanha. Em caminhada e reuniões na zona Sul e Leste da capital, Liliane destaca que pretende escrever um futuro melhor na política amazonense.

“Tenho visto de perto a realidade e pessoas que vivem isoladas, em bairros distantes, sem assistência social. Por onde passo, ouço todas as reivindicações, apresento minhas propostas e reafirmo meu compromisso de olhar por todos, sem distinção. Meu principal objetivo é levar os anseios do povo às autoridades e cobrar sempre melhorias”, destaca Liliane.

A candidata a deputada estadual reitera dentro das comunidades, que se eleita, será uma fiscalizadora dos serviços prestados pelo poder público. “Caminhando pelos comércios do bairro Educandos, vejo uma população amedrontada, clamando por segurança pública pois já não aguentam mais tantas ameaças a seus comércios diariamente”, lamenta.

Clemente Araújo, 54, morador há mais de 20 anos do bairro Jorge Texeira, zona Leste da cidade, defende a política de renovação proposta por Liliane. Ele relembra o caso de candidatos que fazem da política a geração de renda de sua família.

“Não temos mais candidatos que olhem pelo povo, a política está virando um plano de carreira para eles. Por isso, confio meu voto nela (Liliane Araújo), porque queremos caras novas representando o Amazonas”, esclarece o morador.

A candidata baseia suas principais propostas ao público feminino, tendo como definição dez pontos a serem trabalhados. O primeiro é a criação do Fórum Comunitário de Defesa dos Direitos das Mulheres, que propõe a criação de fóruns de debates nos bairros da capital e interior do Amazonas, com o objetivo de garantir a coleta de demandas específicas do gênero para intermediá-las junto ao Poder Público.

Também apresenta propostas de Promoção da Saúde da Mulher, que toma medidas preventivas para evitar doenças ginecológicas e obstétricas de média e alta complexidade, como a implantação do Serviço Móvel de Atendimento à Mulher (SEMAM), nos municípios do interior, a exemplo do atendimento que já é realizado na capital, além de garantir medicamentos para tratamentos específicos.

“Também estou propondo a Implantação do Núcleo de Segurança da Mulher, que elabora um projeto em conjunto entre as polícias Civil e Militar e Ministério Público para acelerar o andamento de denúncia de violência, além da formação do Grupo Intermunicipal de Direitos da Mulher Indígena”, aponta a pré-candidata.

Outras Propostas

Conforme Liliane Araújo, inserir as mulheres em faculdades e lutar pela alfabetização de mulheres adultas, que perderam a oportunidade nos estudos, também será prioridade. A criação de mais creches na capital e no interior igualmente ajudarão as mães a desempenharem suas atividades fora do lar, colocando mais mulheres no mercado de trabalho.

Liliane também propõem projetos voltados à prevenção e tratamento de pessoas dependentes químicas e no apoio aos que enfrentam algum tipo de limitação física. Além de incentivar o empreendedorismo para a geração de empregos, o que resulta na melhoria de vida e o distanciamento das pessoas do mundo do crime.

*Com informações da assessoria

