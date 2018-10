27 municípios do Amazonas terão reforço do Exército nas eleições

Manaus - Vinte e sete municípios do Amazonas terão monitoramento reforçado por forças federais para atuarem no primeiro turno das eleições de 2018. As solicitações aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na sessão desta terça-feira (02), serão encaminhadas ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas.

Além da capital amazonense, os municípios de Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Anamã, Coari, Tefé, Fonte Boa, Lábrea, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constant, Amaturá, São Paulo de Olivença, Novo Airão, Autazes, Tabatinga, Atalaia do Norte, Guajará, Santo Antônio do Iça, Japurá, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Santa Isabel do Rio Negro também receberá tropas federais.

O cientista político Carlos Santiago considera louvável o reforço das Forças Armadas nas sessões eleitorais, principalmente no interior do Amazonas, que, segundo ele, há uma maior fragilidade.

“É louvável a atitude da Justiça Eleitoral de proporcionar segurança ao pleito em localidades onde estejam acontecendo conflitos políticos, de poder, de grupos econômicos. Isso dá proteção ao processo de escolha dos representantes, dá proteção aos mesários e outros funcionários da Justiça Eleitoral, aos eleitores, ou seja, aqueles partidários que querem uma campanha limpa. Também isso aí espanta possível abuso de poderes econômico, político, que, no dia do pleito aproveita a fragilidade da segurança pública para tentar burlar a Lei Eleitoral e tentar fraudar ou comprar votos. Esperamos que transcorra as eleições dentro da normalidade, porque é assim que deve ser feito e valorizado na democracia. A livre escolha do eleitor é que deve prosperar”.

Dados nacionais

Segundo último balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os agentes atuarão, no total, em 510 cidades brasileiras, em 11 estados. A maioria das zonas eleitorais que vão ter apoio está no Rio de Janeiro (106), seguido do Pará (46) e Piauí (43).

Os pedidos foram formulados pelos juízes das respectivas Zonas Eleitorais nos estados com a finalidade de garantir a normalidade da eleição, o livre exercício do voto e o bom andamento da apuração dos resultados. A medida é prevista no inciso XIV do artigo 23 do Código Eleitoral da Lei nº 4.737/65.



O Ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, declarou que a participação das Forças Armadas nas eleições de 2018 será única e exclusivamente voltada para a garantia de que a votação transcorra em clima de normalidade, conforme assegura a constituição. Segundo o ministro, os militares não vão interferir no processo político e não questionarão o resultado da eleição, qualquer que venha a ser.

“A Bíblia das Forças Armadas é a Constituição Federal, o Artigo 142 e as Leis Complementares. Fora desse caminho não há trilha, não há caminhada jamais. Não há risco nenhum de as Forças Armadas aceitarem ou deixarem de aceitar aquilo que é legal. Nós temos mais é que garantir as instituições funcionando em condições normais e quando solicitados garantir a lei e a ordem”, disse o ministro.

A Justiça Eleitoral conta, historicamente, com as Forças Armadas para apoio logístico no transporte de pessoas e de material e também para auxiliar na segurança e manutenção da ordem pública durante as eleições.

Na eleição de 2014 foram solicitados, em média, 62 pedidos de Tribunais Regionais Eleitorais, em cinco estados (AM, AC, AP, MS, RO), para apoio logístico em localidades de difícil acesso. Em 2012, os pedidos de reforço da Força Federal chegou em 70 municípios.

