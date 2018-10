Forças Armadas terão mais de 5 mil homens em 4 estados nas eleições

O centro de controle e monitoramento que fica localizado dentro do CMA em Manaus | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Com 4.351 homens espalhados pelo Amazonas, as Forças Armadas vão atuar nas eleições do próximo domingo (7) reforçando a segurança em áreas problemáticas. A informação foi repassada pelo chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto Amazônia, General de Brigada Algacir Polsino em coletiva na tarde desta quinta-feira (4), no Comando Militar da Amazônia (CMA), na avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste de Manaus.

Sobre comunidades com possibilidade de conflitos, Polsino disse que as forças irão atuar para garantir o processo eleitoral, em conjunto com os órgãos de segurança pública. “O trabalho prévio para essas eleições foi grande. Várias agências coordenadas, com reforço de segurança nos locais mais problemáticos, mas todos os órgãos de segurança estão integrados, para que as eleições corram na mais perfeita ordem”, disse.

Segundo o general, o efetivo não estará nas ruas fazendo segurança pública, mas sim nos locais de votação, garantindo o processo eleitoral. “Normalmente, a presença das forças armadas já indica a necessidade das tropas federal nessas regiões. É um indicativo, mas não necessariamente aquela área é de perigo eminente. Em todas as regiões há áreas que carecem de preocupação”, disse.

General de Brigada Algacir Polsino conversa com a imprensa no CMA | Foto: Marcely Gomes

Exército

A missão do Exército começa com a chegada das urnas, como por exemplo, em alguns locais em que as tropas já estão desdobradas no interior do estado. Na cidade de Manaus as tropas estarão nos locais de votação nesta sexta-feira (5). E a missão termina com a liberação do juízo eleitoral que deve ocorrer logo após a transmissão dos dados de cada urna.

“Temos que tranquilizar a população para evitar conflitos. A melhor maneira de expressão ideológica é o voto na urna que é um direito de todos nos. Na nossa parte estamos sempre prontos para garantir o processo eleitoral com lisura”, completou Polsino.

De acordo com o capitão Paulo Veiga, porta voz do 9º Distrito Naval da Amazônia, a atuação em Itacoatiara e Parintins foi uma determinação por parte do comando conjunto. “A escolha se deu Em função de termos proximidade e apresentar toda estrutura de meios náuticos de navio patrulha, e navio de assistência hospitalar, o que dar possibilidade de transportar nossa tropa de formas condizente em 49 zonas eleitorais de Itacoatiara e 25 zonas em Parintins”, detalhou.

Capitão Paulo Veiga do 9º Distrito Naval da Amazônia deu detalhes sobre a atuação no interior | Foto: Marcely Gomes

O coronel aviador Márlio Concidera Estebanez, chefe do Estado Maior da Ala 8, disse que foi montado um aparato para distribuir equipe humana e meios materiais. “A força área especificamente vai atuar no estado de Roraima, com uma aeronave, no estado do acre com duas aeronaves, e no Amazonas somente com tropa em superfície, com um total de 324 homens, atuando não somente no GVA como no transporte de urna e de pessoal”.

Coronel aviador Estabanez, chefe do Estado Maior da Ala 8 falou sobre a atuação aérea | Foto: Marcely Gomes

A operação

A Operação conjunta das forças armadas de Garantia de Votação e Apuração (GVA), que reúne Marinha Exército e Aeronáutica, vai abranger estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, na Amazônia Ocidental. Ao todo, nesses quatro estados, a operação vai mobilizar 5.508 homens, distribuídos em 38 municípios, e 992 locais de votação.

Entre o aparato montado para a operação, as forças armadas vão contar ao todo com 331 viaturas em terra, 112 embarcações e 14 aeronaves. O apoio terrestre vai atuar no Amazonas e Acre, enquanto que o apoio aéreo deve atuar no Amazonas, Acre e Roraima.

O apoio em meio líquido deve atender dentro do estado do Amazonas, as cidades de Itacoatiara e Parintins.

Efetivo no Amazonas

Apenas no Amazonas serão 4.351 homens, duas aeronaves Black-Hawk e uma aeronave Cougar do 4º Batalhão de Aviação do Exército, atendendo 25 comunidades de difícil acesso, com transporte de material e pessoal, do dia 3 ao dia 10 de outubro.

O Amazonas conta com 622 locais de votações, em 27 municípios que receberão apoio logístico das forças armadas, com 201 viaturas e 58 embarcações. A operação começa a partir dos municípios de Carauari, Juruá, Atalaia do Norte e São Gabriel da Cachoeira.

