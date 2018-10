Vereadores decidem nesta sexta se haverá ônibus gratuito nas eleições

Projeto foi encaminhado pelo prefeito Arthur Neto para a CMM. Proposta garante 100% dos ônibus nas ruas no dia das Eleições | Foto: Divulgação

Manaus - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) deve decidir nesta sexta-feira (5) se haverá gratuidade do transporte público nas Eleições no próximo domingo. A proposta foi encaminhada à Casa pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, no início da tarde desta quinta-feira (4), via Casa Civil da Prefeitura. Se aprovada,100% da frota terá passagem gratuita durante o pleito.



Como justificativa para o projeto de lei, o prefeito salientou que o ressarcimento dos valores devidos às empresas concessionárias que exploram o sistema de transporte pode ser feito de outras formas, como a compensação tributária, por exemplo.

“Eu sei que custa aos cofres públicos, mas temos reserva para isso. Muita gente deixou de votar no pleito passado e, de lá pra cá, muita gente mudou de casa, então, o meu esforço é no sentido de que mais e mais amazonenses votem de acordo com as suas consciências e que tenhamos uma eleição representativa. O investimento na democracia vale a pena”, afirma Arthur Neto.



Tramitação

O projeto foi encaminhado com pedido de urgência à Casa, porém precisa seguir passar pelas avaliações das comissões de Constituição e Justiça, Orçamento e Finanças e Transportes, além de ser submetido à votação plenária, segundo o regimento da CMM.

Wilker Barreto "estaria fazendo o possível" para que a PL seja votada | Foto: Divulgação

Wilker Barreto

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Wilker Barreto (PHS), informou, por meio de nota, que recebeu no final da manhã desta quinta-feira (4), mensagem do Executivo Municipal sobre a convocação extraordinária para deliberação do Projeto que autoriza a gratuidade das tarifas do serviço público de transporte coletivo na capital, nas eleições de domingo.

A nota diz ainda que apesar do prazo mínimo, apenas um dia útil antes do pleito, fará o possível para que a matéria seja apreciada. De acordo com Wilker Barreto, ele "estaria fazendo o possível" para que o PL da gratuidade possa ser votado a tempo das eleição, porém sem atropelo do mérito legal.

Segundo o presidente, o projeto só não será votado, se houver impedimento legal, "uma vez que se trata de matéria financeira que envolve despesa para o erário municipal".

A mensagem do prefeito Arthur Neto foi protocolada na presidência da CMM, às 11h45 desta quinta-feira (04), e despachada pelo presidente Wilker Barreto à Procuradoria Geral da Casa para manifestação sobre a legalidade da matéria e viabilidade da convocação extraordinária

Prefeito diz esperar o melhor para Manaus

Arthur Neto diz esperar o melhor para Manaus | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Arthur se manifestou no início da noite sobre a tramitação do projeto na Câmara. Por meio da Secretaria Municipal de Comunicação, o prefeito disse esperar que a Casa resolva o que for melhor para Manaus. "Esperamos que o presidente Wilker faça o que for melhor para a democracia, para o sucesso das eleições e, principalmente, o que for melhor para o povo da nossa capital", destacou.



Leia mais

TRE-AM apreende material de campanha de 3 políticos na sede do DNIT

Forças Armadas terão mais de 5 mil homens em 4 estados nas eleições