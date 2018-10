Debates políticos não mudam opinião de amazonenses

Manaus - Em ano de eleição, os debates políticos – assim como as redes sociais – são importantes para conhecimento das propostas dos candidatos e para a escolha dos novos governantes mas, grande parte do eleitor não se deixa influenciar pelos debates na televisão. É o que mostrou uma enquete realizada na página do Facebook do Portal EM TEMPO, nesta quinta-feira (04) em que 70% dos participantes responderam não se influenciar pelos embates.

Para o cientista político e chefe do departamento de ciências sociais da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Doutor Gilson Gil, os debates possuem o mesmo formato há 30 anos. Segundo ele, isso reduz a audiência e o interesse do eleitor.

“O horário eleitoral tem uma audiência muito baixa. Não é mais o grande influenciador que já foi. Além disso, os debates possuem o mesmo formato há 30 anos. Em outra época, eram a melhor forma de se conhecer as ideias dos candidatos. Hoje, há as redes sociais, que atingem mais pessoas é muito mais convincente. Também é bom assinalar que a internet mostrou-se mais ágil e atualizada, o que faz o eleitor se virar para ela, quando quer novidades. Contudo, os debates podem ser importantes, pois são ao vivo e expõem com maior naturalidade o político. Creio que o formato deles é que precisa ser atualizado”, defendeu o sociólogo.

Sobre o assunto, o EM TEMPO ouviu alguns eleitores que consideram a opinião de familiares e amigos, a avaliação do governo vigente, a apresentação de propostas para problemas do Estado, além do resultado das pesquisas eleitorais, importantes na hora do voto. Por outro lado, a trajetória política dos candidatos, e as redes sócias também têm influência.

A culinarista Andrezza Félix Cassiano, 29, acredita que os debates não influenciam ou mudam o voto de quem já tem opinião formada, mas contribuem com quem ainda não sabe em quem votar.

“Acredito que o debate político é importante sim, principalmente para quem ainda não tem uma opinião formada. No entanto, para mim, que tenho opinião formada sobre a minha escolha de candidato, o debate não vai mudar minha opinião. Fiz uma escolha baseada na coerência das propostas apresentadas, que condizem com os meus valores e no que acredito ser melhor para a sociedade”, disse Andrezza.

O jornalista Victor Lima, 26, está entre os 30% dos eleitores que acreditam nas pesquisas. O jovem comparou os embates na TV como uma “vitrine”, onde o candidato mostra suas proposta e é escolhido pelo eleitor.

“O debate serve como um teste de nivelamento para os candidatos. É ali que a gente vai ver quais são as propostas de cada um. Independentemente de acusação do ataque ao adversário, o que é normal, o candidato tem que apresentar o máximo de propostas possível. Saúde, Segurança e Educação são as áreas em as mudanças são necessárias. O debate é a vitrine política é lá hoje o eleitor vai observar o “produto”, no caso, o candidato”, defendeu Victor.

A contadora Layana Joyce Silveira, 26, também não se deixa influenciar pelos debates políticos. Ela acredita que é importante estudar as propostas de todos os candidatos para saber qual delas se adequa à realidade de onde se vive.

“Eu acompanho os debates sempre que posso. Vejo muitas agressões pessoais desnecessárias, o que atrapalha o diálogo entre eles e a apresentação de propostas. Já tenho minha opinião formada baseada no que considero ser melhor para o meu país e para a minha cidade. Espero que os candidatos escolhidos possam contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Os problemas raízes como saúde, educação e segurança precisam ser sanados para que possamos prosperar”, disse a contadora.

Debates

As emissoras SBT, Band, Rede TV, Record e Rede Globo transmitiram debates políticos de candidatos à Presidência da República, assim como os que concorrem ao governo do Estado no primeiro turno.

