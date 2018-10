Candidatos não se manifestam após material apreendido na sede do DNIT

Material foi apreendido na noite de quinta | Foto: Divulgação

Manaus - Uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) apreendeu, na noite de quinta-feira (4), materiais de campanha de três políticos do Amazonas candidatos nas Eleições 2018, entre eles, Amazonino Mendes (PDT) e Alfredo Nascimento (PR). Porém até o fim da tarde desta sexta-feira (5), as assessorias dos candidatos não se pronunciaram.



Conforme informações repassadas ao EM TEMPO, a juíza eleitoral Rebeca Mendonça, o conteúdo estava guardando nas dependências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

A assessoria do candidato Alfredo nascimento informou que não foram notificados pelo TRE-AM e nem houve nenhum material apreendido. "Nós não tivemos material apreendido", disse.

Já a assessoria do candidato Amazonino Mendes não respondeu à solicitação até a publicação desta matéria.

A reportagem entrou em contato com o TRE-AM para saber se haviam notificado os candidatos, mas também até a publicação desta, não houve retorno.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também não se pronunciou sobre a ocorrência.

O caso

Os materiais encontrados continham imagens do atual governador do Amazonas, do Alfredo Nascimento, candidato ao Senado Federal e dos candidatos a deputados estaduais, Afonso Lins e Andre Marsílio.

Conforme a autoridade, o material foi apreendido e também foi lavrado um termo de notificação de irregularidade, que será encaminhado ao Ministério Público Eleitoral (MPE).





Leia mais:



Gestões de Amazonino e o extermínio de órgãos públicos

TV EM TEMPO inicia série de reportagens sobre as Eleições 2018