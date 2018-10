4.300 militares vão auxiliar nas eleições de domingo: confira no vídeo

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - 4.300 militares vão auxilar no pleito do próximo domingo (7). Além de fazerem a segurança nos locais de votação, os militares também serão os responsáveis pelo transporte de urnas e dos juízes eleitorais nos respectivos municípios. No pleito, irão atuar militares da marinha, exercito e aeronáutica, além da policia militar e policiais civis.

