Justiça Eleitoral apura denúncias de crimes eleitorais em Manacapuru

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manacapuru - Em Manacapuru, a justiça eleitoral apura denúncias de crimes eleitorais. A notícia partiu do próprio Instituto Municipal de Trânsito (IMTRANS). Carros e motocicletas foram abastecidos para participar de uma carreata eleitoral do Partido Democrático Trabalhista (PDT), ligada ao atual governador candidato à reeleição, segundo a denúncia.

O combustível teria sido liberado em postos que têm convênio com a prefeitura. Áudios foram analisados pela Justiça Eleitoral, que apura o caso e teriam sido gravados pelo diretor do Instituto de Trânsito de Manacapuru.

Uma fiscalização foi feita nos postos e no IMTRANS. Documentos chegaram a ser recolhidos e uma ação foi movida contra o diretor do IMTRANS suspeito de coordenar a distribuição do combustível.

Os suspeitos negaram que houvesse intenção política e disseram que tudo foi planejado antes da campanha.

A secretaria de assistência social de Manacapuru foi notificada pela Justiça Eleitoral e as denúncias devem ser encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral (MPE). A fiscalização no período do pleito vai ser reforçada até domingo, para evitar compra de voto e outros crimes.

Edição para web e publicação: Redação portal

