Presidente do TRE-AM alerta para postura de eleitores no pleito 2018

No fim de semana em que mais de 2 milhões de amazonenses vão às urnas escolher seis cargos, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o desembargador João Simões alerta sobre a importância de levar a cola eleitoral, com número de candidatos, a proibição de uso de celular na cabine e informa sobre a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e a permissão de uso de camisas em favor de candidatos, mas sem manifestações efusivas.

AO EM TEMPO, o presidente do TRE concedeu a seguinte entrevista:





EM TEMPO - Como deve ser a postura do eleitor que decidir ir às urnas com a camisa e “praguinha” em favor de um candidato?

João Simões - O Tribunal Regional Eleitoral decidiu por unanimidade com parecer favorável do Ministério Público Eleitoral (MPE), pela não proibição do vestuário com cores e fotos do candidato da preferência do eleitor. Entre outras coisas, a resolução, diz o seguinte: essa manifestação deve ser feita de forma silenciosa, sem atrapalhar as outras pessoas no local de votação. Estando numa fila, o eleitor tem que esperar sua vez, não influenciado o voto, fazendo rodinha ou contrariando a vontade de um outro eleitor. Isso que nós chamamos de manifestação silenciosa, de forma isolada. O adesivo também é permitido. Agora, o que eu aconselho, como presidente, é que o eleitor que já escolheu seu candidato, que comparecia sem portar a camisa do candidato. Nós tivemos um período de propaganda eleitoral, que se encerrou na quinta-feira (4) e contabilizou 31 dias de campanha. Agora é um momento do eleitor escolher, ele é o soberano. Ele deve comparecer às urnas e exercitar o seu direito.

EM TEMPO - O que mudou na Lei Seca deste ano?



JS - Diferentemente dos pleitos anteriores, neste ano, o TRE decidiu proibir apenas o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, da meia noite de domingo às 18 horas do domingo. Na eleição passada, a proibição se estendia para a compra da bebida. Caso o eleitor não respeite ests determinação será preso e conduzido ao juizado, localizado na Universidade Nilton Lins.

EM TEMPO – Qual é o tempo de pausa na campanha e propaganda eleitoral, após a confirmações de possível segundo turno?

JS - Há uma pausa muito pequena de dois dias, aí tudo se reinicia. No caso do horário eleitoral, os candidatos que irão disputar um possível segundo turno, terão tempo igual de dez minutos, cada um. Em relação às urnas, os equipamentos permancerção nas cidades, diferentemente dos anos anteriores, em que elas retornaram ao TRE, para nova carga e lacre. Com essa novidade na logística, vamos ter bastante economia, porque os técnicos apenas validarão os dois candidatos, que possivelmente irão para o segundo turno. Além disso, duas cidades, Anamã e Novo Airão, irão às urnas escolher sete candidatos. Isso porque, ocorrendo ou não o segundo turno, no dia 28 de outubro, nesta mesma data, já está agendado a eleição suplementar municipal, para escolha de novo prefeito. Com isso, se houver, por exemplo, segundo turno, para governador e presidente, nestas cidades, eles ainda escolherão prefeitos, três cargos no total.

EM TEMPO – Qual foi o balanço inédita da comissão criada para “frear” e penalizar “fake news”?

JS - Tivemos muitos casos de fake news, muitos casos de representações, que foram decididos pelos nosso magistrados, com relação a ofensas, que foram severamente combatidas, tanto determinando a retirada do conteúdo, quando a conceder direito de resposta e aplicação de multa. O mais importante é que não foi penalizado aquela pessoa que postou o conteúdo, mas o beneficiário com aquela postagem falsa. Essa é a grande novidade de nós estarmos aplicando, para coibir as fake News.

EM TEMPO - Existe um setor específico para isso?

JS -Temos o comitê de combate às notícias faltas, comandado pela juíza federal, Ana Paula Serizawa e a comissão de Fiscalização Eleitoral, trabalhando para coibir irregularidades na campanha. Isso é um avanço e mostra ao eleitor, que a campanha tem que ser feita de forma limpa e que o eleitor não vota em quem suja a cidade. Aliás, sobre a poluição nas ruas, já houve mais de 42 autuações a partidos, por conta da sujeira nas ruas. Quem tiver o menor número de registro, receberá após o pleito, o registro de Selo Verde.

EM TEMPO – A previsão de gastos para o primeiro e segundo pleitos ainda é a mesma?

JS – Em breve, vamos divulgar que conseguimos realizar o pleito com uma previsão de gastos menor, que a orçada, R$ 15 milhões para o segundo turno e R$ 7,5 para o segundo turno. Só com esta permanência das urnas nas cidades, num possível segundo turno, faremos uma economia de R$ 700 mil. Cada ano tem sua própria forma de ocorrer, com peculiaridades, facilidades e dificuldades. Este ano, é eleição maior, com mais cargos em disputa. Em 2014, teve só um cargo para senador e eram cinco cargos e, este ano são seis cargos na urna. Isso aumenta a carga na urna. Aumenta também a responsabilidade do eleitor. É uma responsabilidade muito grande.

EM TEMPO – Como foram os últimos dias de atuação do TRE, pré-pleito?

JS – As urnas já estão nas escolas municipais e estaduais nas escolas, os policiais militares e das forças federais, já estão vigiando os locais de votação, os mesários estão treinados e todos os problemas que tivemos, já resolvemos, está tudo pronto para eleições no dia 7.

EM TEMPO - E como será o trabalho nesses últimos dias?

JS - Neste ano, o nosso tribunal, além do plantão diário, teremos sessões todos os dias, até domingo, para que possamos decidir sobre aqueles eventos de maior significância. Isso também e forma do colegiado participar ativamente do processo eleitoral. Estou muito satisfeito e feliz com o tribunal.Agradeço aos servidores pelo trabalho digno de louvor. Esperamos que o eleitor compareça as urnas, se ele deixar de comparecer e deixar de escolher, deixa de escolher sobre o destino do país e do Estado. Todos nós somos responsáveis de sairmos dessa crise, que o Brasil está.

