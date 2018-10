Em Santa Isabel do Rio Negro, indígena vota e pede responsabilidade

Com poucas filas, nos dois únicos colégios da cidade, a eleições foram tranquilas. | Foto: Divulgação

Manaus - Presente em uma das sessões eleitorais, no município de Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros de Manaus, o indígena Luís Fidélis, da etnia Baniwa, alertou para a responsabilidade da população em eleger um presidente que olhe para a maioria.

"A eleição é muito diferente de outras eleições que já votei. Temos uma grande responsabilidade em eleger um presidente que olhe para a maioria e trabalhe para resolver a questão da desigualdade social. Aposto em um presidente que reúna todas as qualidades para resolver nossos problemas", pontuou.

De acordo com o vereador e presidente da Câmara do município, Régis Goes, já havia votado até às 14 h. Ele informou ainda que havia poucas filas, nos dois únicos colégios da cidade e que as eleições na cidade foram tranquilas.



Ainda conforme Régis, 25 urnas foram usadas nas eleições de Santa Isabel, sendo duas delas instaladas em comunidades próximas à cidade. Uma urna teria travado, mas foi trocada pela equipe técnica.

Em Manaus



Neste domingo de Eleição, eleitores de três escolas da Zona Oeste de Manaus têm votado com tranquilidade, apesar das grandes filas registradas pelo Em Tempo nos locais visitados. Nenhuma ocorrência foi repassada à reportagem pelos policiais ou fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TER-AM).

Apesar da grande fila na Escola Municipal Professor Joaquim Gonzaga Pinheiro, localizada na rua Voluntários da Pátria, no bairro Vila da Prata, para a aposentada Francisca de Lima, de 62 anos, fazer parte desse ato cívico é uma honra. Mesmo depois de tanta idade, ela faz questão de votar em cada pleito.

Leia mais:

Líderes nas pesquisas, Eduardo Paes e Romário votam no Rio

Marina Silva vota em Rio Branco e reforça críticas a Bolsonaro e ao PT

Eleitores de Bolsonaro postam foto com armas na urna; veja vídeo