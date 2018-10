Plínio Valério é eleito senador do AM com Braga e Vanessa fica de fora

Plínio somou 25% dos votos válidos enquanto Vanessa ficou apenas na quinta posição com 11% | Foto: Divulgação

Manaus - Plínio Valério (PSDB) foi eleito o senador do Amazonas mais votado nas eleições deste domingo (7), derrubando grandes caciques da política amazonense como Alfredo Nascimento (PR) e Vanessa Grazziotin (PT). A segunda cadeira continua com Eduardo Braga (MDB), após uma disputa acirradíssima com Luís Castro (REDE).

Castro ficou a maior parte do tempo com a segunda vaga, mas o candidato do MDB conseguiu nos últimos minutos da apuração assumir a segunda colocação e continuar ocupando uma das cadeiras no senado pela Amazonas.

Antes do pleito deste domingo, Eduardo Braga aparecia despontando nas pesquisas com grande vantagem para o segundo e terceiro colocados que oscilava entre Vanessa Grazziotin e Plínio Valério. Braga já era tido como certo para ser eleito com folga, mas a respostas dar urnas quase o deixam de fora.

Leia também: Wilson Lima e Amazonino Mendes disputam 2º turno no Amazonas

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) iniciou a apuração das urnas com atraso de uma hora, às 18h no horário local e 19h no horário de Brasília, como é de costume por conta da diferença de fuso horário dos municípios do Sudoeste do Estado.

Perda de foro privilegiado



Antes já citados nas investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal, Eduardo Braga e Vanessa Grazziotin, contavam com a reeleição para não perder o foro privilegiado, o direito que autoridades políticas como senadores, deputados, ministros e presidentes tem para serem julgados apenas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O foro impedia que ambos, em caso de desdobramento caíssem nas mãos do juiz Sérgio Moro da 13º Vara Federal de Curitiba, que já foi responsável pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por outro lado, o inquérito de Eduardo Braga, já havia sido arquivado pelo STF em junho de 2018.

Enquanto que Vanessa teve seu nome e deus marido Eron Bezerra, também político, citado em uma delação de um executivo da Odebrecht em 2017. O ministro Edson Fachin chegou a retirar o inquérito de ambos da Lava Jato.

Com o resultado, Eduardo continua com o direito ao foro privilegiado, e seus inquéritos só podem ser julgados pelo STF. De fora do Senado, a justiça abre brecha para uma eventual reviravolta nas investigações sobre Vanessa Grazziotin.

Em maio deste ano o colegiado do STF, decidiu por restringir o foro privilegiado apenas para crimes cometidos dentro do período de exercício da função, a qual dá direito ao foro, no caso dos citados acima, o cargo de senador. Ou seja, supostos crimes cometidos antes do cumprimento do mandado, podem ser julgados em 2º instância.

Leia mais:

Bolsonaro e Haddad no 2º turno rumo a presidência da república

Homem quebra urna eletrônica com golpes de marreta