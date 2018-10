Sobe para 4 o número de mulheres na Aleam em 2019

Manaus – A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) contará com quatro mulheres na composição a partir de 2019. Neste domingo (7), mais de 2,4 milhões de eleitores dos 62 municípios do Estado foram às urnas nas Eleições 2018 para elegerem 24 parlamentares.

| Foto: Divulgação

Entre os 657 candidatos, Drª Mayara (PP), Joana Darc Protetora dos Animais (PR), Professora Therezinha Ruiz (PSDB) foram as parlamentares eleitas, junto com Alessandra Campelo (MDB), que disputava à reeleição.

Além de Alessandra Campelo, foram reeleitos Ricardo Nicolau, Berlamino Lins, Augusto Ferras, Cabo Maciel, Josué Neto, Sinésio Campos, Adjunto Afonso, Dr. Gomes, Abdala Fraxe, Dermilson Chagas, Serafim Corrêa.

No pleito deste ano, foram eleitos também Roberto Cidade, Delegado Péricles, Wilker Barreto, Saulo Viana, João Luiz, Fausto Júnior, Carlinhos Bessa, Felipe Souza, Alvaro Campelo.

Leia mais:



Boca de urna da DMP aponta Wilson à frente de Amazonino no 2° turno

Prefeito de Manaus reforça voto em Marina Silva