Assembleia Legislativa do Amazonas terá 50% de renovação após eleição

Assembleia Legislativa do Amazonas

Manaus -A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) terá uma renovação de 50% a partir do ano que vem. Com o término da apuração dos votos, 12 dos 24 deputados estaduais eleitos não faziam parte da atual legislatura, que se encerra em 31 de janeiro do ano que vem.



Entre os novos integrantes do parlamento estadual, está a Dra. Mayara (PP), filha do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. A candidata foi a mais votada do pleito com 49.928 votos, com 99% das urnas apuradas.

Novatos

Além dela, os demais novatos são: Roberto Cidade (PV), Delegado Péricles (PSL), Wilker Barreto (PHS), Saullo Viana (PPS), Joana D’Arc (PR), João Luiz (PRB), Fausto Jr. (PV), Professora Therezinha Ruiz (PSDB), Felipe Souza (PHS), Carlinhos Bessa (PV) e Álvaro Campelo (PP).

Renovação de mandatos



Os parlamentares que renovaram seus mandatos foram: Dermilson Chagas (PP), Ricardo Nicolau (PSD), Belarmino Lins (PP), Augusto Ferraz (DEM), Cabo Maciel (PR), Josué Neto (PSD), Serafim Corrêa (PSB), Alessandra Campêlo (MDB), Sinésio Campos (PT), Adjuto Afonso (PDT), Dr. Gomes (PRP) e Abdala Fraxe (Podemos). Esse último (Abdala Fraxe), embora eleito, está com candidatura sob júdice e espera decisão final do TRE para poder ser impossado.

A partir de 2019, a Aleam contará com quatro deputadas. Antes, somente a reeleita Alessandra Campêlo representava as mulheres no parlamento estadual.

Entre os eleitos, chama atenção que somente um deputado – Adjuto Afonso – é integrante do partido de Amazonino Mendes (PDT).

Já Wilson Lima (PSC), outro postulante ao governo do Amazonas no segundo turno, não teve nenhum deputado eleito.

Os atuais deputados que tentaram reeleição e não tiveram êxito foram: Vicente Lopes (PV), Wanderley Dallas (SDD), Platiny Soares (PSB), Sabá Reis (PR) e Mario Bastos (PSD).

Representatividade

O partido que mais terá representativa na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem será o PP, que elegeu quatro deputados, multiplicando seu número de cadeiras no parlamento estadual. O Partido Verde (PV), que tinha somente Vicente Lopes, elegeu três parlamentares. Lopes, curiosamente, não reelegeu.

O Partido Humanista da Solidariedade (PHS) que não tinha nenhum deputado, agora tem dois parlamentares.

O PR tinha dois deputados e permanece com o mesmo número. O PSD, do senador Omar Aziz, tinha quatro representantes e agora só terá dois, sendo a sigla que mais perdeu representatividade. O PSB, Podemos e o PT tinham duas cadeiras e ficaram com uma nesta nova configuração da Casa.

Já o PPS que não tinha nenhum deputado estadual agora terá Saullo Viana.

Amazonas terá seis novos deputados federais



Assim como na Aleam, a bancada amazonense na Câmara dos Deputados terá renovação, já que seis dos oito deputados federais assumem pela primeira vez uma cadeira no Congresso Nacional. José Ricardo (PT), Delegado Pablo (PSL), Capitão Alberto Neto (PRB), Marcelo Ramos (PR), Sidney Leite (PSD) e Bosco Saraiva (SDD) foram eleitos. Átila Lins (PP) e Silas Câmara (PRB) se reelegeram.

Única mulher amazonense em Brasília (DF), Conceição Sampaio (PSDB) ficou de fora, deixando a bancada órfã de representatividade feminina.

Delegado Pablo e Capitão Alberto Neto ligaram sua imagem ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) e conseguiram obter êxito e juntos com Bosco Saraiva foram um trio de políticos ligados à segurança pública.

Pablo foi o delegado federal responsável pela Operação Maus Caminhos, que revelou um esquema de corrupção na saúde do Estado e Alberto Neto é integrante da Polícia Militar com forte presença nas redes sociais. Já Saraiva foi secretário de segurança na gestão de Amazonino Mendes.

