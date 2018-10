Vídeo: você conhece as atribuições de deputados e senadores?

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Nessas eleições os eleitores do Amazonas foram às urnas para escolher dois senadores, oito deputados federais e oito deputados estaduais. É importante o eleitor saber as atribuições de cada um dos cargos para que possa acompanhar e cobrar a atuação dos eleitos.

Você sabe quais as atribuições de um senador? Ou dos deputados?

Nas atribuições de poder, o senador é a figura eleita com mais contato com o presidente da república, é o responsável por pensar os destinos do dinheiro do país e no congresso, funcionando como um embaixador de cada estado.

Já os deputados tanto federais quanto estaduais são os que criam leis, decidem como os recursos são distribuídos e fiscalizam o executivo. Para saber mais sobre as atribuições dos cargos eleitorais, confira a reportagem da TV Em Tempo, no vídeo.

