Campanha eleitoral no AM será retomada na próxima sexta (12)

Wilson Lima, ex-apresentador de televisão é a grande surpresa das eleições no Amazonas | Foto: Fabiane Morais

Manaus - Com a confirmação do segundo turno, os postulante ao maior cargo do Estado, o governador Amazonino Mendes (PDT) e o apresentador de TV, Wilson Lima (PSL) só poderão retomar com suas campanhas eleitorais, no rádio, TV e internet, na sexta-feira (12)



Antes disso, após 24 horas do anúncio oficial da totalização dos votos, feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), os postulantes terão apenas a permissão para pedir votos e fazer carreatas.

As informações são confirmadas pela juíza eleitoral, Raquel Mendonça Lima e tem como base a resolução 203555/2017. Conforme a magistrada, a divulgação será permitida até o dia 26 deste mês.

“As regras serão as mesmas do primeiro turno e o tempo será exíguo para todos, mas como todas as vedações previstas em lei”, disse a magistrada.

Amazonino Mendes e Rebecca Garcia disputarão segundo turno contra o candidato Wilson Lima | Foto: Divulgação

Nova eleição



De acordo com a coletiva concedida, após a totalização dos votos, Amazonino indicou que na campanha eleitoral irá privilegiar “o campo das ideias e das propostas”.

Em discurso, o candidato disse que durante o segundo turno das Eleições 2018, o eleitor amazonense analisará quem tem propostas concretas e quem tem falas vazias.

“O resultado não me surpreende em absolutamente nada. Vamos ter uma nova eleição. Não vejo motivo de euforia do adversário. Há um empate técnico. Nós vamos tirar isso na consciência do povo”, afirmou.

Ao descrever as propostas que serão exploradas, Amazonino disse que o eleitor amazonense verá propostas verdadeiras, realizáveis, e a mudança alcançada pelo Amazonas nos últimos meses.

“Será uma campanha com coisas concretas, e não expectativas meramente construídas nas palavras. Nós temos uma história e ela está aí para quem quiser vê-la, senti-la e ouvi-la”.

Amazonino disse que vai debater com o adversário em todas as oportunidades, de modo que o eleitor veja o risco que o Amazonas em eleger um candidato inexperiente.

“Agora, eu que quero debate, quanto mais, melhor. Eu acho que o povo deverá votar seguro, bem informado e bem estruturado. Nós vamos cuidar de um estado que eu tenho dito e repetido: saiu da UTI, mas ainda está na enfermaria”, disse o governador, ao lado da candidata a vice-governadora, Rebecca Garcia (PP) e apoiadores de campanha.

Wilson Lima

Em coletiva, Wilson reafirmou seu compromisso com a população do Estado do Amazonas.

“Como jornalista, sempre caminhei ao lado do cidadão, dando voz às pessoas que mais necessitam do poder público. Caminhei e vou continuar caminhando. E aqui estou reforçando o nosso compromisso de seguir aliado ao nosso principal parceiro, que é o povo”, declarou. “Hoje o Amazonas começa a escrever uma nova história”, sintetizou o candidato, ao lado do candidato a vice, o defensor público Carlos Almeida, e do deputado Luiz Castro, que terminou em terceiro lugar na corrida para o Senado.

Wilson agradeceu a confiança dos mais de 596 mil eleitores. Agradeceu também à imprensa e aos demais candidatos que disputaram a primeira etapa do pleito.

“Quero reconhecer a coragem dos outros candidatos, que disputaram o governo do estado, e se submeteram a esse julgamento popular”, disse.

O candidato do PSC também fez referência às eleições nacionais, que também demonstraram o sentimento de mudança da população.

“O cidadão de bem mostrou que não aguenta mais a velha política, não aguenta mais a corrupção. Ele quer o novo”, afirmou Wilson.

Eleições presidenciais

Sobre as eleições presidenciais, Wilson respondeu que vai dialogar com quem quer que seja eleito presidente da República, tendo como foco o desenvolvimento do estado do Amazonas

“Meu grande desafio, se for eleito, será manter a interlocução com o presidente para proteger a Zona Franca, para pavimentar a BR-319 e para as demandas do estado do Amazonas”, declarou o candidato do 20.

Questionado sobre estratégias para o segundo turno, Wilson afirmou que não mudará a postura com a qual conquistou a confiança do eleitorado amazonense expressada nas urnas. “Minha campanha é meu passado. Fizemos uma campanha limpa, propositiva, e assim que vai continuar sendo a nossa campanha”, disse ele.

