Mayara Pinheiro, filha de Adail Pinheiro, é deputada mais votada no AM

Manaus - Eleita como a deputada estadual mais votada nas eleições de domingo (7), no Amazonas, a médica dermatologista Mayara Pinheiro, vice-prefeita da cidade de Coari ( a 363 quilômetros de Manaus), celebrou os mais de 50 mil votos contabilizados nas urnas.

Mayara é filha de Adail Pinheiro, ex-prefeito da cidade de Coari. Ela foi eleita como vice-prefeita da cidade, em 2016, ao lado do irmão Adail Filho, que é atualmente prefeito da cidade.

Como candidata mais votada no Amazonas, ela disse que pautou a campanha na juventude, com projetos em educação e saúde.



"Em Coari, fomos a única prefeitura do Brasil a dar 13º, 14º, 15º e 16º aos professores. Considero esse investimento em educação de extrema importância. Mostramos a participação ativa das mulheres em todas as esferas da sociedade e conseguimos dar uma lição para todo o Brasil. Estou honrada com uma votação tão expressiva e pronta para fazer minha parte", falou.

O pai e o irmão ajudaram na campanha durante os comícios estaduais | Foto: Reprodução/Facebook

Emprego e renda

De acordo com Mayara, umas das primeiras ações de seu mandato será a de intensificar geração de emprego e renda, a partir do setor primário. "O peixe e a farinha que comemos vêm de fora. Com isso damos espaço no mercado para desenvolvimento de outras regiões, em detrimento do Amazonas, sendo que o amazonense poderia ocupar essas vagas".

Educação

A deputada eleita disse que continuará investindo na educação em tempo integral em escolas básicas. "Precisamos restaurar a nossa competitividade em relação a outros estados e valorizar mais o que é nosso", finalizou.

