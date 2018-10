Davi Almeida diz não a Amazonino e Wilson Lima sobre apoio no 2° turno

O anúncio foi feito no início da noite desta segunda-feira (8) no comitê de Davi Almeida | Foto: Divulgação





Manaus – O candidato derrotado ao governo do Amazonas no primeiro turno das eleições de 2018, David Almeida (PSB), pronunciou-se ao vivo, por meio de redes sociais, na noite desta segunda-feira (8), sobre o resultado das urnas e em relação a possíveis alianças que poderiam ser firmadas com os candidatos Amazonino Mendes (PDT) e Wilson Lima (PSC), que seguem na disputa.

O candidato afirmou que não deve apoiar nenhum dos dois concorrentes no pleito eleitoral.

Acompanhado da filha, da irmã e de seus aliados de base, o candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB) declarou que tomou a decisão de manter a neutralidade no final das eleições, após conversar com a família e amigos.



“Apoiar o Amazonino, sinceramente não dá, sem condições! Já a candidatura de Wilson Lima é uma grande aventura, ninguém sabe no que vai dar e isso me deixa muito preocupado com o Estado, nos próximos quatro anos. Assim, vou optar pela neutralidade, não vou apoiar nenhum dos dois, mas espero que vença o menos pior. Deus abençoe o Amazonas”, declarou o deputado estadual.

Cuidar da família

David Almeida informou que durante a campanha teve que dividir o tempo e a preocupação entre os compromissos profissionais e a saúde de sua esposa, que enfrenta um delicado caso clínico. Segundo Davi, a escolha por ficar neutro nas eleições, também foi tomada tendo em vista o tempo que precisa dedicar à família.

“Eu estou cansado psicologicamente. Fazer uma campanha é algo muito cansativo. Agora e preciso descansar, cuidar da minha cabeça, da minha filha e da minha esposa que viajou ontem e está me esperando. Eu tenho certeza que dei o meu melhor e amanhã viajo com a consciência limpa”, explicou David.

