Candidato Wilson Lima ganha apoio do PSB para o 2º turno

Wilson Lima busca disputar sua primeira eleição como candidato ao Governo Estadual | Foto: Ione Moreno

Manaus - Em reunião com a comitiva estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), em Manaus, ontem (9), o presidente estadual da sigla, Marcelo Serafim, confirmou o apoio da agremiação partidária à candidatura de Wilson Lima (PSC) no segundo turno das eleições para o governo do Amazonas.



De acordo com informações da assessoria de comunicação do PSB local, a decisão foi tomada por exclusão, tendo em vista que não há hipótese em apoiar o candidato Amazonino Mendes (PDT).

Ainda segundo a assessoria, os membros do partido que apoiarem Amazonino serão expulsos, assim como aqueles que declararem apoio ao candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL).

Pela manhã, em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o candidato a governador pela sigla, David Almeida, reiterou sua neutralidade e que vai manter a coerência, uma vez que durante a campanha eleitoral, se posicionou contrário às velhas práticas de Amazonino Mendes e o despreparo e a falta de conhecimento de Wilson Lima.



“Coloquei meu nome à disposição da população. Eu fiz a minha parte e estou muito feliz com o meu desempenho nesta eleição, agradecendo a todos os amazonenses que acreditaram nas nossas propostas. Mas nesse momento, irei me manter neutro porque não concordo com as ideias de nenhum dos candidatos que estão no segundo turno”, explicou David.

Almeida adiantou que não vai anular seu voto. “Não estou procurando emprego, nem apoio e nem cargos em secretarias. Saio dessa disputa maior que entrei. Mas nesse momento, irei me afastar da Aleam e do segundo turno, para cuidar da saúde da minha esposa”, concluiu.

Sobre o assunto, Marcelo Serafim disse que respeita a neutralidade de David Almeida.



“Respeitando a decisão de neutralidade do nosso companheiro David Almeida e após reunião da executiva Estadual do PSB decidimos recomendar o voto no segundo turno ao Candidato Wilson Lima por representar a ruptura com o atual sistema político do nosso Estado”, concluiu.

*Com informações da assessoria

