Aula pública sobre Fascismo reúne movimento no centro de Manaus

Manaus - O Largo São Sebastião foi palco de uma aula, ou roda de conversa pública sobre a ideologia fascista, na tarde desta quarta-feira (10), no centro de Manaus. A organização do movimento que coordenou a "aula pública", estima que 250 pessoas participaram do evento, que começou por volta das 17h, na praça, que fica em frente ao Teatro Amazonas.

O termo Fascismo tornou-se bastante popular durante os debates nas eleições deste ano, polarizadas entre "socialistas" e a candidatura de "Jair Bolsonaro (PSL)", classificada como alternativa da Direita . Para muitos, a candidatura de Bolsonaro reflete a intenção de implementar o Fascismo no Brasil, termo que surgiu como movimento político e que teve sua primeira expressão na Itália, com Mussolini, na década de 1920.

O Fascismo tinha como principal característica, na Europa, a opressão aos direitos individuais e às minorias, em favor de um regime com normas ditatoriais e anti-democráticas.

Michelle Andrews, uma das organizadoras do evento em Manaus, que faz parte do Coletivo Rosa Zumbi, movimento do Partido Socialismo e Liberdade (PSol), disse que a aula pública buscou na história elementos para mostrar a realidade que o Brasil está vivendo, nas eleições em 2018.

Aula pública sobre fascismo reúne pessoas no Largo São Sebastião | Foto: Marcely Gomes

“Somos um grupo contra o Fascismo. Estamos fazendo uma movimentação contra isso. Acreditamos que somente com informação, mais pessoas terão entendimento e consciência no dia do voto”, explicou.

Para Michelle, a questão é estar disponível para ter outras visões. "Somos um grupo contemporâneo que entende a política institucional, que entende os movimentos sociais, mas sabemos que existe um outro grupo de pessoas mais conservadoras. O que não pode acontecer é vir uma ideologia que fira a democracia. Se há conservadorismo, mas isso fere a democracia, é preciso resgatar o que aconteceu na história, para que mais pessoas possam entender o momento que estamos vivendo no Brasil", disse.

A coordenadora do movimento entende que as pessoas não estão fazendo uso correto de princípios democráticos. "Nós que conseguimos enxergar isso, que estamos na política institucional, temos que fazer exatamente isso. Explicar por meio de uma aula pública, de uma forma muito simples, para que mais pessoas possam entender o assunto e fiquem mais conscientes”, explicou Michelle.

A professora Gleice Oliveira fala sobre fascismo no Largo São Sebastião | Foto: Marcely Gomes

Uma das oradoras da aula pública, professora de história Gleice Oliveira explicou que o debate se faz necessário. Segundo ela, muitas pessoas têm curiosidade sobre o tema, mas ao mesmo tempo, não tem muita informação.

“Ao fazer a comparação das características fascistas na Itália, na Alemanha e na Espanha, (com nome de Franquismo) observamos quais são as características existentes na realidade do Brasil de hoje e o que as diferenciam”, explica a professora.

“Há organizações e uma candidatura que reúne características fascistas, mas que tem também características diferenciadas. No decorrer deste tempo histórico, assimilou novos valores, mas o coração duro do fascismo está lá, intacto".

A professora completa que a ideologia fascista caracteriza-se pelo nacionalismo exacerbado, defesa do totalitarismo e cerceamento de liberdade e questiona se seria isso que a sociedade vai querer para o Brasil "Será que queremos o retorno desse tipo de sociedade, com o atropelo das liberdades democráticas que o país já conquistou?", afirma Gleice.

A convocação dos participantes para a aula pública no centro de Manaus foi feita por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Os organizadores informaram que outras reuniões devem acontecer, em outros locais da cidade.

Aula pública sobre fascismo reúne pessoas no Largo São Sebastião | Foto: Marcely Gomes

Leia mais:

Aluno arremessa mesa e agride professor na Ufam

Madonna posta imagem em apoio a companha #EleNão contra Bolsonaro

Partidos de esquerda pregam união e falam em fascismo