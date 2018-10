Na disputa pelo governo do AM, candidatos lançam apoio a Bolsonaro

Escolhas dos candidatos provocaram polêmicas na política | Foto: Em Tempo

Manaus - Os candidatos ao Governo do Amazonas que foram para o segundo turno das eleições 2018, Amazonino Mendes (PDT) e Wilson Lima (PSC), declararam apoio ao candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. Amazonino, precocemente, ainda no último domingo (7), data do 1º turno das Eleições, declarou apoio a Bolsonaro. Wilson, no entanto, esperou a executiva nacional do partido escolher quem iria apoiar.

A decisão de Amazonino não agradou muito a executiva nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que ainda deve se reunir para decidir quem irá apoiar para a Presidência. Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, disse que Amazonino nem esperou o partido tomar decisão sobre o apoio.

Wilson, no entanto, preferiu ter mais cuidado sobre o assunto. O candidato aguardou a executiva nacional declarar oficialmente quem iria apoiar. Em nota, o Partido Social Cristão (PSC) declarou que "O PSC, é um partido que defende bandeiras liberais na economia e conservadoras nos costumes, e tem certeza que as propostas do candidato do PSL são as melhores para o País".

