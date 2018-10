Propaganda eleitoral começa nesta sexta e segue até dia 26

Manaus - Pelos próximos 14 dias, o eleitor irá acompanhar as novas produções de programas para rádio, TV e internet dos candidatos ao governo do Estado, Amazonino Mendes (PDT) e Wilson Lima (PSC), para definir o voto do segundo turno.

Conforme entrevista em uma radio local esta semana, o pedetista afirmou que vai apresentar à população uma estratégia com base na racionalidade, no debate, e tentará levar o amazonense a refletir sobre a importância de direcionar a escolha.

Já a coordenação de campanha do jornalista informou que a humanização das ações dará o ritmo dos programas eleitorais.

Para Amazonino, cada eleição tem uma particularidade, mas, no primeiro turno, pôde fazer um panorama sociológico do comportamento brasileiro e concluiu que o eleitor votou no calor da emoção.

Amazonino Mendes (PDT) e Wilson Lima (PSC) terão, cada um, dez minutos para apresentar propostas e captar votos | Foto: EM TEMPO

“Aconteceu um fenômeno no Rio de Janeiro em que, às vésperas do pleito, o candidato subiu 30 pontos”, disse. Sobre o assunto, ele relembrou que definir o destino do Estado pelos próximos quatro anos é uma decisão muito importante e que deve ser bem analisada. “Por isso, o segundo turno é totalmente diferente”, acrescentou. Ele, que já percorreu mais 40 municípios este ano, informa que está tranquilo e vai reunir competência para ajudar o povo

O especialista em marketing da coligação Transformação por um Novo Amazonas, Gabriel Aquino, revelou que, a partir de hoje, Wilson Lima continuará caminhando ao lado das pessoas, ouvindo a população. “Ele vai sentir as necessidades e as dificuldades que o povo passa. como os problemas com a segurança, saúde e educação. Ele vai levar propostas para mudar a vida das pessoas”, disse.

De acordo com a juíza eleitoral Raquel Mendonça Lima, após 24 horas do termino do pleito, os candidatos já estavam liberados para pedir voto, conforme a Resolução 203555/2017.

Conforme a magistrada, a divulgação será permitida até o dia 26 deste mês. “As regras serão as mesmas do primeiro turno, e o tempo será exíguo para todos, mas como todas as vedações previstas em lei”, disse a magistrada.

