Políticos rejeitados nas urnas no AM terão que reinventar carreira

Alfredo Nascimento e Vanessa Grazziontin ficarão fora do Senado, após eleições | Foto: Divulgação

Manaus - O resultado das eleições divulgado no último domingo (7) revelou que diversos caciques dos partidos tradicionais do Amazonas que disputaram cargos proporcionais saíram derrotados do pleito, colocando em evidência candidaturas de novas personalidades da política.



Ao que tudo indica, esses parlamentares terão que se reinventar caso queiram obter êxito nas próximas eleições.

Senado

No Senado, apenas Eduardo Braga (MDB), que atualmente cumpre mandato como senador do Amazonas, foi reeleito.

Vanessa Grazziotin

Disputaram, ainda, nomes como o de Vanessa Grazziotin, do PCdoB, sua colega de bancada e que também buscava a reeleição. No entanto, a senadora não conseguiu votos para permanecer no Senado, e deixa o cargo em 2019.

Alfredo Nascimento

Alfredo Nascimento (PR), que exerce o cargo de deputado federal e abriu mão da reeleição para concorrer a uma das duas vagas do Senado, obteve 569.766 votos e também não foi eleito.

Por meio de declarações mais contidas em suas redes sociais, os parlamentares agradeceram a quantidade expressiva de votos e reafirmaram a postura em defesa do Estado. “Respeito e entendo a decisão soberana do povo e da minha parte, continuarei trabalhando até o último minuto do meu mandato de deputado por um Amazonas mais forte, próspero e de oportunidades para todos”, escreveu Alfredo Nascimento.

Na Câmara dos Deputados, a bancada amazonense não reelegeu Conceição Sampaio, do PSDB, | Foto: Divulgação

Conceição Sampaio



Na Câmara dos Deputados, a bancada amazonense não reelegeu Conceição Sampaio, do PSDB, e terá em sua nova composição o novato Capitão Alberto Neto (PRB), eleito com 107 mil votos. Policial militar, o agora deputado federal ganhou notoriedade nas redes sociais, onde divulgava ações da corporação. “No período eleitoral, o meu seguidor, que jhá conhecia o meu trabalho e caráter, viu em mim a possibilidade de mudança. Essas pessoas se tornaram disseminadoras, propagaram meu número e me deram seus votos de confiança nas urnas”, disse. Em Brasília, ele pretende defender projetos voltados para a segurança pública e a educação.

Sabá Reis deixará a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no próximo ano | Foto: Márcio Melo

Sabá Reis



Eleito deputado estadual pela primeira vez em 1987, Sabá Reis (PR) deixará a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) no próximo ano. Apesar da não reeleição, ele afirma que vai continuar na vida pública. “A vida continua para todos nós e, mesmo que eu não esteja aqui no próximo ano, parabenizo os colegas que se reelegeram. Vou continuar na vida pública, servindo Manaus e o Amazonas”, disse.

Delegado Péricles

Uma das cadeiras da casa legislativa será ocupada pelo também novato Delegado Péricles (PSL). Tendo ganhado notoriedade no final do ano passado, quando levou um tiro no rosto durante uma operação policial, o delegado também vai colocar a segurança pública como prioridade em seu mandato. “Meu principal objetivo é lutar para que as pessoas se sintam mais seguras, mas além disso pretendo olhar para a saúde, educação e nossos irmãos do interior”, explicou.

Leia mais: