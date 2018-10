Prefeito de Manaus articula novo partido com tucanos do Ceará

Arthur atribuiu os conflitos internos entre tucanos à má atuação do PSDB nas eleições do pleito de 2018 ao desempenho de Geraldo Alckmin. | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus -Após os conflitos internos com o presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, o prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto revelou ao EM TEMPO nesta quarta-feira (16), que está em articulação com outros membros da sigla nacional para a formação de um novo partido. Virgílio afirmou que votará nulo para presidente, mas sinalizou que votará para governador no candidato Wilson Lima (PSC).



Nova legenda

Recém filiado ao PSDB, tendo confiança no ninho do senador e ex-presidente do partido Tasso Jereissati, o general Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira disse a Arthur Neto que já estão se movimentando para criar uma nova legenda.

“O general Theophilo Gaspar, meu querido amigo, me mandou uma mensagem, hoje (ontem) pela manhã, dizendo que está em articulação com Tasso Jereissati e mais um grupo de pessoas que são muito relevantes, para formarmos um grupo, um partido novo. A atuação do PSDB que aí está, a meu ver, lamentavelmente, não faz parte das minhas convicções”, revelou.

Geraldo Alckimin

Arthur atribuiu os conflitos internos entre tucanos à má atuação do PSDB nas eleições do pleito de 2018 ao desempenho de Geraldo Alckmin.

“O motivo foi que tem um presidente desastrado, como é o Geraldo Alckmin, que levou o partido para a derrota em tudo que é estado, praticamente. Uma pessoa ou outra se salvou do incêndio. Eu disse a ele tudo que ia acontecer. O pessoal da imprensa de fora disse que eu sou profeta. Eu não sou profeta e nem boca de inferno, apenas procuro ver a realidade. Eu disse que ele não ia para o segundo turno, que não chegaria a dois dígitos e que isso ia desunir o partido”, afirmou.

O prefeito também afirmou que o tempo de TV de Alckmin não barrou a repercussão do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que teve apenas oito segundos de TV, e nem o do PT, Fernando Haddad.

“Temos o próprio fato do candidato do PT, Haddad, não ter tempo de televisão comparado com o tempo do Alckmin. Ele não tinha nada e muito menos o Bolsonaro que só tinha oito segundos. Aqui, temos o moço Wilson Lima que só tem 15 segundos e é o eventual governador do Amazonas. Para governador, eu tenho uma definição clara: que eu não voto no Amazonino”, disse.

Voto nulo

O tucano também revelou que votará nulo – apenas para Presidente da República – pela segunda vez, mas que não negará nenhuma colaboração ao candidato eleito.



“Só anulei meu voto só uma vez, que foi em 1970, onde havia uma eleição deformada pela ditadura. Então, eu era garoto. Rasguei a calça, rasguei a blusa, peguei um violão e fui votar. E não queriam que eu votasse, porque eu estava com o violão. Aí foi uma meia hora de conversa, aí eu falei: vocês vão me prender porque eu estou vestido desse jeito? Agora vocês também estão mandando nas roupas das pessoas. Eu votei nulo. Dessa vez para presidente não tem jeito. Jamais negarei colaboração para quem quer que seja, mas não consigo comprar uma eleição dessas. Não me sinto obrigado a votar. Vou anular meu voto pela segunda vez na vida”, concluiu.

