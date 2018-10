Abaixo-assinado quer impedir aumento para deputados no Amazonas

Manaus - A possibilidade do aumento de até R$4 mil no salário de deputados estaduais a partir de janeiro de 2019 motivou a criação de um abaixo-assinado para barrar a proposta, idealizado pelo consultor de soluções de tecnologia amazonense Roberto Mello. Isso acontece porque está nas mãos do Senado aprovar até o final do ano o reajuste salarial de 16,38%, que também é estendido a Cota para Exercício de Atividade Parlamentar (CEAP).

Seguindo a previsão orçamentária, o salário dos deputados, que atualmente recebem R$25,3 mil, pode chegar a quase R$30 mil. Além disso, o reajuste contemplaria ainda o valor mensal da Ceap, que banca serviços relacionados ao mandato e hoje equivale a R$21,3 mil. Somando, cada parlamentar receberia mais de R$50 mil por mês durante todo o período em exercício na Aleam. Isso custaria aos cofres públicos, por ano, em gastos de mais de meio milhão de reais e mais de R$2 milhões ao final da legislatura.

De acordo com o idealizador, o abaixo-assinado visa interromper a série histórica de aumentos que os deputados estaduais do Amazonas concedem a si próprios e seus sucessores após as eleições. “Os próprios legisladores aumentam seus salários, benefícios e privilégios. Sempre dizem que o aumento é necessário, dentro da legalidade e também de acordo com normas institucionais”, explicou.

Roberto Mello, que também é filiado ao Partido Novo no Amazonas, observa que o reajuste é contraditório quando saímos de uma eleição norteada por pedidos de renovação e fim de privilégios políticos. “Os deputados que acabaram de ser eleitos prometeram renovação e novas práticas. A população quer ação, redução de impostos e custos da máquina governamental. É imprescindível que os deputados deem exemplo não só não aumentando, como reduzindo seus salários ostentosos”, completou.

Até o momento, o abaixo-assinado, que foi lançado há menos de uma semana, já conta com 500 assinaturas. O objetivo é entregá-lo ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB) quando o número de assinaturas chegar a mil. O documento servirá como forma de pressionar o presidente e demais membros da Mesa Diretora da Casa, entre eles os deputados Abdala Fraxe (PODEMOS), Belarmino Lins (PP), Josué Neto (PSD), Platiny Soares (PSB), Ricardo Nicolau (PSD) e Sabá Reis (PR).

O 2º vice-presidente da Aleam e deputado reeleito para a legislatura de 2019, Belarmino Lins, afirmou que ainda não ter conhecimento sobre a petição, a iniciativa pode ser considerada inócua. Ele ressaltou que legislar em matérias de reajuste dos subsídios parlamentares para a próxima legislatura não é de competência das Assembleias Legislativas e que a remuneração recebida atualmente pelos deputados da Aleam foi determinada pela legislatura anterior.

“A legislação remete para que, a cada nova Legislatura, a Câmara dos Deputados com o Senado da República, determine os percentuais para o reajuste dos deputados federais, senadores e, consequentemente, dos deputados estaduais. Não se trata de competência privativa das Assembleias, mas do Congresso. As Assembleias brasileiras seguem os percentuais que o Congresso Nacional estabelece para o reajuste dos subsídios, reajuste que tem validade para quatro anos’’, finalizou.

