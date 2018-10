Instituto Pontual vai denunciar fake news em redes sociais ao TRE

Manaus - A última pesquisa de intenção de voto divulgada no último domingo (14) para a disputa ao governo do Amazonas apontou o desempenho dos candidatos e mostrou o Wilson Lima, do PSC, na liderança das intenções, conforme divulgado em diversos meios de comunicação. Entretanto, uma fake news, divulgada em vários grupos de Whatsapp, manipulava os dados a favor do candidato Amazonino Mendes, do PDT.

Após a disseminação de dados manipulados com a falsa pesquisa, o Instituto Pontual decidiu ingressar com denúncia no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em razão da prática de crime eleitoral dos envolvidos na divulgação da fake news.



Fábrica de fake news

Faltando pouco mais de uma semana para o segundo turno das eleições, o candidato Wilson Lima já soma dez decisões judiciais favoráveis à coligação “Transformação por um Novo Amazonas” por ser alvo de fake news em blogs e redes sociais.

Na última decisão da Justiça, alguns usuários do Facebook foram obrigados a retirar postagens divulgadas com dados adulterados da pesquisa realizada pela empresa Pontual. Os posts inverteram o resultado que apontava a vitória de Wilson Lima no segundo turno com 71,92% dos votos válidos.

Em outra postagem, um usuário atribuia falsas afirmações a Wilson Lima sobre a conduta dos policiais no assalto à casa lotérica ocorrido na Zona Leste de Manaus no último dia 13.

A publicação trazia uma montagem contendo imagens do candidato e do vice Carlos Almeida e a legenda “Apresentador condena ação da polícia dizendo que houve despreparo e negligência. Defensor Público vai cobrar indenização para familiares dos assaltantes mortos e pedir que policiais envolvidos sejam afastados”.

Conforme a própria Justiça Eleitoral publicou, “é fato público que o representante se afastou da função de apresentador de TV para concorrer a cargo eletivo no pleito” e que “o conteúdo da postagem impugnada não corresponde à realidade, pois o assalto noticiado ocorreu há poucos dias”.

O candidato Wilson Lima já comentou sobre a produção de “fake news”. “Essas práticas da velha política precisam acabar. Não há mais espaço para a desonestidade”.

Em todos os casos, a determinação da Justiça é que os donos dos perfis retirem as postagens sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

O site de relacionamento Facebook e Instagram também foram acionados, inclusive com a determinação de disponibilizar todos os dados do perfil que encontra-se anônimo.

Apenas 8% de imagens verdadeiras em grupos de WhatsApp



Um levantamento realizado pelos professores Pablo Ortellado (USP), Fabrício Benvenuto (UFMG) e pela agência de checagem de fatos Lupa em 347 grupos de WhatsApp encontrou entre as imagens mais compartilhadas apenas 8% podendo ser classificadas como verdadeiras.

O estudo buscou analisar o fenômeno da desinformação e das mensagens falsas em grupos na plataforma, que vem sendo apontada como principal espaço de disseminação desse tipo de conteúdo.

O estudo analisou conteúdos enviados entre os dias 16 de setembro de 7 de outubro, ou seja, em boa parte do 1º turno das eleições deste ano.

Leia mais:



Vice de Wilson participa de conversa sobre Direitos Humanos na OAB-AM

TSE reúne equipes de Bolsonaro e Haddad para discutir fake news