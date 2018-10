Você sabe como são feitas pesquisas de intenção de votos? Veja vídeo

Confira a Reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Em tempos de eleição, muitas pesquisas eleitorais têm sido divulgadas. Mas você sabe, como são feitas essas pesquisas? A equipe da TV Em Tempo foi as ruas mostrar como são realizadas.

A maior parte do trabalho acontece em campo, mas tudo começa dentro de um instituto de pesquisa.

Primeiro é definido o tamanho da amostra que será coletada, que equivale ao número total de eleitores, se extrai uma parcela que vai representar o todo, isso é chamado de amostragem.

O resultado obtido nessa amostra, é projetado como a intenção de voto de toda a população.

Os entrevistadores percorrem os bairros em busca dos eleitores, tudo é anotado e além da intenção de voto, a pesquisa levanta o perfil do eleitor | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

O local da pesquisa também é definido antes. No caso do Amazonas, os institutos levam em consideração todas as zonas da capital, e os municípios com os maiores colégios eleitorais.

Feito isso, começa o trabalho de campo. Os entrevistadores percorrem os bairros em busca dos eleitores, tudo é anotado e além da intenção de voto, a pesquisa levanta o perfil do eleitor.

De volta ao instituto, os dados são passados para o computador, conferidos e, só depois disso, divulgados.

Apesar da seriedade do trabalho, muitas pessoas nas ruas não confiam no resultado das pesquisas. Mesmo assim, nessas eleições, a maioria dos institutos de pesquisas acertou o resultado, agora é aguardar dia 28 de outubro para ver se a voz das ruas será igual ao resultado das urnas.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

