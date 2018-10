Governo do AM que pediu indenização para famílias de presos, diz DPE

Manaus - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE) esclarece em nota enviada à imprensa na tarde desta sábado (20) que o pedido de indenização às famílias dos presos mortos na rebelião no Compaj, em 1º de janeiro de 2017, foi um pedido do ex-governador José Melo.

A ação não partiu do candidato a vice-governador e defensor público, Carlos Almeida Filho, como tem circulado nas redes sociais.

Na nota, que foi assinada pelo defensor-geral, Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, existe a informação que a decisão de indenizar as famílias os presos mortos durante a rebelião foi tomada no dia 2 de janeiro de 2017, pelo então governador do Amazonas José Melo, atualmente em prisão domiciliar por participar de esquemas de corrupção.

Ainda conforme o documento, no dia 2 de janeiro, um dia após o massacre, o ex-governador chamou da Defensoria Pública para realizar a coordenação do cadastro das famílias dos detentos presos. O levantamento de dados seria feito junto com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Leia a nota na íntegra

Nota enviada pelo DPE-AM à imprensa | Foto: Divulgação

Leia mais:

Instituto Pontual vai denunciar fake news ao TRE