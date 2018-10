Notícia sobre apreensão de urnas eletrônicas no Amazonas é falsa

Em nota oficial, divulgada neste domingo (21), a Polícia Militar do Amazonas afirma ser ‘fake news’, notícias que circularam na internet falando sobre apreensão de urnas eletrônicas por irregularidades no Amazonas.

De acordo com a PM, não havia qualquer irregularidade com as urnas que estavam sendo encaminhadas para atender o pleito do município de Careiro da Várzea.

A nota ressalta que um dos policiais envolvidos na abordagem fotografou as urnas sendo transportadas, e divulgou em sua rede social de forma equivocada. O caso aconteceu na tarde deste sábado (20).

O Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Cláudio Silva afirma que tomou conhecimento do ocorrido e determinou que a ação do policial seja apurada, afim de combater atitudes que disseminem a proliferação de fake news.

O Comando Geral reitera ainda que todo o procedimento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), está ocorrendo dentro de sua normalidade com a máxima lisura, não havendo quaisquer dúvidas com relação ao andamento do processo eleitoral.

