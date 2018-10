Amazonino critica Wilson Lima em “debate” e o chama de despreparado

Sobre o tema segurança, o atual governador voltou a defender a consultoria internacional de R$ 5 milhões do ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani | Foto: Marcely Gomes

Manaus -Em “debate” realizado nesta segunda-feira (22), na Rede Diário de Comunicação, o governador Amazonino Mendes (PDT) não perdeu a oportunidade de cutucar Wilson Lima (PSC) pela ausência no programa e voltou a dizer que seu oponente é despreparado e que tem a campanha apoiada por corruptos.

“Meu desconcerto em não ter o adversário aqui, é que seria uma ótima oportunidade para que ele expusesse suas razões e sua indignação sobre o que ele chama de fake news. Não tem fake news coisa alguma, na verdade, é que esse segundo turno começou a se revelar o perfil deste candidato. Sem querer desmerecer a sua dignidade e seguindo uma linha ética eu volto a dizer que é decepcionante. O candidato apenas não é preparado, o que me assusta é que está por trás dele”

Sobre o tema segurança, o atual governador voltou a defender a consultoria internacional de R$ 5 milhões do ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani, e disse que respeita o cidadão.



“Acho um absurdo indenizar ladrão, ou seja, o Bolsa Ladrão. O narcotráfico aqui e mais grave devido as nossas fronteiras. Isso me motivou a buscar a uma consultoria internacional moderna que nos remete à mudança”, alfinetou Amazonino.

Wilson Lima

O candidato do PSC, Wilson Lima, não confirmou a presença no debate da Rede Diário de Comunicação, pois estaria em atividade de campanha no interior do Estado e sua chegada estava prevista para a noite. No entanto, o devido o mau tempo e o reajuste da agenda pelo interior, o candidato antecipou a chegada em Manaus na tarde de ontem (22) e foi recebido na capital com uma carreata de militantes do PSC e simpatizantes.

