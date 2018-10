Wilson Lima defende o interior e critica ‘governo do improviso'

Dois dos maiores colégios eleitorais do Amazonas, Coari e Tefé receberam a visita do candidato Wilson Lima (PSC) nesta segunda-feira (22). Ao cumprir as agendas de campanha, Wilson ouviu demandas da população e reafirmou o compromisso de fazer, caso eleito, um governo transparente, com independência e diálogo.

Em Tefé, Wilson percorreu as ruas da cidade em carreata, cumprimentou moradores e concedeu entrevista para três rádios locais. Na ocasião, falou sobre as propostas e compromissos para Tefé e os municípios do Médio Solimões, declarando que, se eleito, seu governo não irá trabalhar apenas em período de eleição.

Ele também fez duras críticas à disseminação de mensagens falsas nas redes sociais, as chamadas fake news, e criticou aquilo que chamou de “governo do improviso”.

“Infelizmente, o governo está sendo tocado no improviso. Só este ano, o secretário de educação foi trocado três vezes. Com a população nas filas dos hospitais, o secretário de saúde virou coordenador de campanha”, criticou Wilson.

Em relação aos compromissos assumidos, assegurou a valorização dos professores e melhorias na infraestrutura das escolas; aumento do efetivo policial e novos equipamentos para as polícias; regularização fundiária e apoio ao setor produtivo local; e construção de um hospital de média e alta complexidade no município.

“Enquanto esse hospital não fica pronto, iremos realizar mutirões de saúde, aumentar a oferta de UTI aérea e criar uma central de atendimento do interior na capital, a fim de auxiliar aqueles que chegam a Manaus em busca de atendimento dos serviços públicos”, disse Wilson.

Coari

Em Coari, Wilson Lima foi recebido com uma carreata, em um município no qual parte da população se queixa de pressão política contra o apoio ao candidato do PSC.

Wilson Lima voltou a falar do compromisso com o desenvolvimento do interior, que tem forte vocação para o setor primário, mas esbarra em gargalos básicos.

No campo das propostas, ressaltou a garantia de isenção do pagamento de IPVA para donos de motocicletas de até 150 cilindradas e a implantação do programa Amazônia Conectada, que levará internet de alta qualidade para municípios do interior, dentre eles Coari.

“A qualidade da conexão à internet é fundamental para a ampliação da telemedicina e da educação à distância, além da qualidade de vida da população”, defendeu.

