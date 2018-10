‘Essa política rasteira tem data para acabar’, diz Wilson Lima

Manaus - Em entrevista a TV EM TEMPO nesta terça-feira (23), em uma roda de jornalistas, durante o programa "Agora especial", o candidato ao governo do Amazonas, Wilson Lima (PSC), pôde apresentar suas propostas e responder perguntas sobre o processo eleitoral e acusações que circulam contra ele na internet.

O programa Agora da afiliada do SBT no Amazonas, apresentado diariamente por Márcia Lasmar, contou com a participação dos jornalistas convidados Neuton Corrêa, Tadeu de Souza, Gerson Severo Dantas e Mário Adolfo, diretor de redação do Jornal EM TEMPO.

Ao todo, o programa contou com três rodadas de perguntas feitas pelos jornalistas e pela apresentadora do programa, além de responder aos questionamentos de telespectadores.

No início da primeira rodada, Wilson respondeu pergunta sobre a acusação de compra de votos no município de Codajás. “Eu não fui ao município de Codajás durante o período eleitoral. Isso é uma farsa. Que eles reúnam as provas que dizem que têm e façam a denúncia formal. Nossa campanha no primeiro turno foi limpa e honesta, assim como está sendo no segundo turno e como será nosso governo”, afirmou o candidato. “Quando eles atacam a mim, atacam também o processo democrático e o cidadão de bem”, completa.

Fake News

Na sequência, o candidato falou sobre as providências que têm tomado para combater essas fake news. “Conversei pessoalmente com o presidente do TRE, para que a democracia seja respeitada. Todo dia eles inventam uma notícia falsa diferente. Ele pensa que hoje em dia ainda dá para fazer política como antigamente, quando as palavras se perdiam. Essa política rasteira tem data para acabar. É dia 28”, pontuou.

Wilson respondeu ainda sobre o apoio declarado ao presidenciável Bolsonaro (PSL), sobre interesses em comum e propostas do candidato líder nas pesquisas eleitorais. “O meu compromisso é manter uma boa relação com o presidente da república, para pleitear melhorias para o estado do Amazonas, como a possibilidade de mais vagas de emprego, dentre tantas outras”, disse.

Apresentado por Márcia Lasmar, o Agora contou ainda com a participação dos jornalistas Tadeu de Souza, Neuton Corrêa, Gerson Severo Dantas e Mário Adolfo | Foto: Janaiton Falcão

Interior, turismo e obras paradas

Na segunda rodada de perguntas, o candidato respondeu perguntas feitas pelos jornalistas convidados sobre questões relacionadas ao turismo, economia e sobre o projeto Cidade Universitária.

“Manaus e o interior do Amazonas possuem um potencial turístico muito grande. Hoje nós recebemos um grande fluxo de turistas no Estado e vamos trabalhar para que esses turistas que chegam e passam por Manaus ampliem sua estadia por aqui, ampliando assim, também, a geração de emprego e renda nesse setor”, destacou Wilson.

Ainda sobre emprego e renda, o candidato foi questionado sobre sua postura, se eleito, com relação ao modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) e Polo Industrial de Manaus (PIM). “Vamos trabalhar para blindar o Modelo Zona Franca. Não podemos ser surpreendidos com ações contra o Polo Industrial de Manaus”.

Com relação ao projeto Cidade Universitária, Wilson Lima foi enfático ao afirmar que, o que faltou para que o projeto saísse do papel foi administração. Segundo o candidato será necessária uma conversa com a comunidade acadêmica para saber se a continuidade desse projeto atende à demanda. “O projeto é muito bonito, de fato, mas a gente tem dinheiro para concluir essa obra? É um projeto grandioso e que foi mal planejado. Muito dinheiro já foi investido lá, mas faltou administração”.

Sobre outras obras inacabadas no Estado, Wilson afirma que será necessário fazer uma revisão em todas essas obras. “Precisamos avaliar como foram contratadas e como estão sendo desenvolvidas. Tudo é mais caro para o Estado e isso não pode continuar assim, sem falar nas obras de improviso, começadas agora no período eleitoral para dar uma satisfação ilusória à população”, ressalta o candidato.

Wilson Lima rebateu acusações que tem circulado nas redes sociais | Foto: Janaiton Falcão

Mais fake news

Wilson Lima foi questionado ainda sobre notícias que circulam sobre seu secretariado, caso eleito, e sobre a chamada ‘bolsa bandido’. Segundo o candidato, essas são mais fake news criadas pelo seu adversário. “Eu e o defensor Carlos Almeida somos contra essa prática. Como defensor público, em 2017 o Carlos teve que assinar o documento (sobre indenização a famílias de presos), mas isso era uma ordem do então governador, seguindo as orientações de quem realmente solicitou esse pagamento”.

Para Wilson, há outras prioridades na área da saúde, segurança pública e educação. “Nosso povo está sem emprego. Essas sim serão nossas prioridades”, afirmou.

Sobre seu secretariado, ele diz que “cargos estratégicos do Governo serão ocupados por pessoas que tenham capacidade para tal e não por divisões e acordos políticos ou por troca de favores”. Wilson conclui ressaltando que está se cercando de pessoas qualificadas em áreas específicas e que estão dispostas a fazer a mudança que o Amazonas precisa.