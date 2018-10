Regra sobre prisão de eleitores entra em vigor durante eleição

Confira | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Começa a valer nesta terça-feira (23), a regra que proíbe a prisão de eleitores no estado do Amazonas com exceção para flagrantes. A regra valerá até as 17h da próxima terça-feira. Prevista no artigo 236 do Código Eleitoral, a norma visa garantir o exercício do direito do voto pelo maior número possível de pessoas, sem ameaças ou pressões indevidas.

