Cinco pesquisas serão divulgadas no AM até o dia das eleições

Manaus -Cinco pesquisas eleitorais, com os últimos levantamentos sobre os níveis de aceitação dos candidatos ao governo do Estado, Amazonino Mendes (PDT) e Wilson Lima (PSC), para o segundo turno das eleições, serão divulgadas até este domingo (28), data em que acontece o pleito decisivo.



Conforme o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta (26), as empresas IBOPE e DMP Design Marketing e Propaganda e Real Time Big Data divulgarão seus estudos. A DMP Design também voltará a divulgar outra pesquisa e no dia 28, a AF Soares Marketing e Pesquisa apresentará seus dados.

Encomendada pela Rede Amazônica, a pesquisa Ibope custou R$ 150 mil. As entrevistas foram feitas até o dia 22.

Também agendada para amanhã, está a pesquisa DMP, que entrevistou 1500 eleitores em diversos bairros de Manaus.

A Rela Big Data, que gastou R$ 7 mil em sua pesquisa, iniciou a captação de informações com 1.500 entrevistados. No estudo, foram feitas perguntas para homens e mulheres de 16 a 59 anos, dos mais diversos níveis de escolaridade e nível social.

Conforme dados da empresa ao TSE, todos os entrevistados foram treinados e orientados quanto suas responsabilidades, quanto aos dados. Para chegar aos resultados, as equipes foram divididas em coordenadoria-geral, supervisores e entrevistadores.

A DMP divulgará o resultado no sábado (27). O levantamento foi realizado com 1000 pessoas, por meio de questionário estruturado, aplicado em entrevistas diretas, tendo como universo os eleitores somente de Manaus.

Já a AF Soares Marketing vai divulgar o levantamento, no dia do pleito, conforme dados do TSE.

As perguntas foram feitas a 1.100 eleitores, sendo da capital e 20 municípios.

As entrevistas serão realizadas in loco na área urbana de cada município, por um total de 80 pesquisadores de campo, sob supervisão de 10 coordenadores de equipes subordinados ao Setor de Coleta de Dados da Action.

