Wilson será governador com 64% dos votos, diz pesquisa

Manaus - Na última pesquisa antes do resultado final das eleições, o Instituto Pontual aponta que Wilson Lima (PSC) será o próximo governador do Amazonas, com 64% dos votos válidos, quando são excluídos os brancos e nulos. Os números foram apresentados ontem (25) e apontam que Amazonino Mendes (PDT) terá 36% dos votos do eleitorado amazonense.

A pesquisa da Pontual foi realizada entre os dias 20 e 24 de outubro e entrevistou 2.848 eleitores em Manaus e em nove municípios: Benjamin Constant, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Tabatinga e Tefé. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número: AM-04907/2018.

De acordo com a coleta, Wilson Lima vence tanto em Manaus quanto no interior. Na capital do Estado, ele aparece com 69% das intenções de votos, contra 31% do atual governador. Na soma dos nove municípios aferidos no interior, o candidato do PSC chega a 59%, contra 41% do pedetista.

Na avaliação do diretor do Instituto Pontual, Eric Barbosa, a liderança de Wilson Lima se dá por seu bom desempenho na capital e o crescimento no interior, onde conseguiu atrair votos dos outros candidatos que participaram do primeiro turno das eleições.

“A pesquisa é uma fotografia do momento, mas a tendência, de acordo com o comportamento dos dados, é de que a eleição já está definida, com a vitória de Wilson Lima. A chance do atual governador reverter a situação é quase mínima”, afirmou.

Mais pesquisas

Até domingo, dia do segundo turno das eleições, mais cinco pesquisas serão divulgadas no Amazonas. Nesta sexta-feira (26), o Ibope, DMP Design Marketing e Propaganda e Real Time Big Data divulgarão seus estudos. No sábado (27), a DMP Design voltará a divulgar outra pesquisa, e, no dia da eleição, a AF Soares Marketing e Pesquisa apresentará seus dados.

