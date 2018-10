Wilson Lima é eleito novo governador do Amazonas

Manaus – O jornalista Wilson Lima (PSC), de 42 anos, é o novo governador do estado do Amazonas, após ser eleito neste domingo (28) com 58,52% dos votos válidos contra 41,48% de Amazonino Mendes, em 99,89% das urnas apuradas.

Favorito em todas as pesquisas de intenção de voto neste segundo turno, o novo governador votou às 10h na Escola Estadual Sant´Ana, localizada no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, e já revelava otimismo. “O passado ficará para trás e o estado iniciará uma nova história. Eu estou aqui pela permissão de Deus e pela vontade do cidadão de bem”, garantiu.

Lima, que promete mudar o Amazonas com a proposta do 'Novo', terá o desafio de governar o maior Estado do Brasil, com sua enorme biodiversidade, além de elencar propostas para o Estado, com a economia abalada pela grave crise econômica, que tirou milhares de empregos na Zona Franca de Manaus (ZFM).

Wilson Miranda Lima é casado, jornalista, tem 42 anos, nasceu na cidade de Santarém, no Pará. Ele veio para Manaus, no Amazonas em 2006, onde começou a trabalhar como repórter. Por intermédio do seu programa, em uma emissora local, ficou conhecido nas classes mais populares.

Suas origens estão no Nordeste: o pai, o comerciante José Lins de Lima, já falecido, era do Ceará; a mãe, a dona de casa Maria Miranda Lima, é do Piauí. Foram para a Amazônia na década de 1970, em busca de uma vida melhor.

Lima diz estar consciente dos desafios que surgirão com o cargo. “Quando fui para o rádio, aos 15 anos, passei a ter consciência de que precisamos transformar a vida das pessoas, como jornalista e agora como homem público”, concluiu.



Começou a trabalhar aos 15 anos, como locutor de rádio em Itaituba, onde também foi apresentador de TV. Em Santarém, começou a carreira como repórter de televisão.

Em 2006,mudou para Manaus, onde foi repórter de TV, apresentador de rádio e concluiu o curso de jornalismo.

Em 2010, assumiu a apresentação do programa Alô Amazonas, na TV A Crítica, líder de audiência no Estado. Comandou a atração até junho deste ano, quando o PSC confirmou seu nome para disputar o Governo do Amazonas.

Casado com a professora Taiana Lima, Wilson é pai de Ugo, 20, e Úrsula, 18, filhos de um relacionamento anterior.

